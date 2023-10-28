Наступление на Авдеевку. Российская армия не оправдала надежды Кремля — британская разведка

РФ отправила на Авдеевское направление до 8 бригад. По данным разведки, они понесли одну из самых высоких потерь среди российских войск в 2023 году.

Задача руководства армии РФ по захвату Авдеевки не выполнена

Российское руководство требует от военных захвата большей территории, однако оккупанты не могут совершить эффективные наступательные действия в районе Авдеевки.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4eNIA2Vtmi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 28, 2023

В последнюю неделю продолжаются тяжелые, но безрезультатные бои вокруг города Авдеевка Донецкой области, где Россия начала масштабное наступление в середине октября 2023 года, – говорится в сообщении. Поделиться

РФ отправила на это направление до 8 бригад. По данным разведки, они, вероятно, понесли одну из самых высоких потерь среди российских войск в 2023 году.

Российские пропагандисты начали резко критиковать так называемую российскую операцию возле Авдеевки. Разведчики считают, что основной военно-политический вызов России остается таким же, как и в течение большей части войны.

Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут осуществить эффективные наступательные действия оперативного уровня, – добавили в разведке. Поделиться

Ситуация под Авдеевкой

На 28 октября 2023 года в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны были отражены 15 атак врага.

На сегодняшний день российские террористы потеряли около 4 тысяч единиц личного состава во время наступления на Авдеевку, Донецкой области.

Армия РФ около двух недель назад существенно активизировала наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты. Это наступление – самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первым поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.