Армія РФ готує нову хвилю атак в районі Авдіївки — глава МВА

Злочинна армія РФ готує нову хвилю наступу в районі Авдіївки на Донеччині та підтягує резерви.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські окупанти проводять перегрупування в районі міста, підтягують резерви та готуються до нової хвилі атак.

Барабаш підкреслив, що ситуація в районі Авдіївки не змінилась і залишається досить складною.

Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Чекаємо чергової, вже третьої, хвилі. Ворог робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад. Ми це чуємо та бачимо, - зазначив глава МВА. Поширити

Він підкреслив, що українці на окупованих Росією територіях передають відповідну інформацію.

Барабаш припустив, що нова хвиля ворожого наступу може бути потужнішою за попередні, оскільки ворог вчиться на власних помилках.

Крім того, на думку керівника міста, через погіршення погодних умов буде ускладнюватись логістика для Сил оборони.

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів та евакуацію

Глава МВА зазначив, що Авдіївка постійно потерпає від ворожих обстрілів.

Місто просто стирають, його розносять. За минулу добу більше 40 масованих обстрілів відбулося по території громади, 8 авіабомбових ударів. Від них загинуло в центральній частині міста дві цивільні особи – чоловіки 1967 і 1976 років народження, - наголошує Барабаш. Поширити

Він зазначив, що люди дуже неохоче виїжджають з Авдіївки, адже бояться, що назад більше ніколи не повернуться.

За його словами, на сьогодні дітей в місті не залишилось - всіх евакуйовано.