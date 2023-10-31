В Авдіївці тривають найскладніші бої з початку війни — NYT

Протягом кількох днів битви за Авдіївку прилегла до міста територія стала місцем одних із найбільших втрат для російських військ. Українська артилерія знищувала колони бронетехніки ЗС РФ, що наближалися до міста. Ударні дрони падали на піхотинців, які виходили з БМП.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

За оцінками "Інституту вивчення війни", російські війська втратили сотні військових і понад 100 одиниць бронетехніки, зокрема танків. За даними українських джерел, втрат було вдвічі більше.

Сили оборони також зазнають важких втрат. За словами одного з солдатів, тільки шість його побратимів із 50 не мали поранень.

За словами українських офіційних осіб та аналітиків, ЗС РФ зазнали під Авдіївкою ще більших втрат, ніж у минулорічних боях і під Вугледаром у березні цього року.

Із самого початку для ЗС РФ під Авдіївкою все пішло не за планом. Початкові втрати бронетехніки значно обмежили російські маневри. Поточні втрати окупаційного угруповання також обмежать операційні можливості, прогнозують аналітики з вашингтонського "Інституту вивчення війни".

Авдіївка була ціллю росіян відтоді, як російські проксі захопили місто 2014 року, а потім втратили над ним контроль.

У кращому випадку в нас півдня тиші. Але цей наступ був найзапеклішим від початку війни, — сказав колишній український законодавець, який зараз служить у лавах 109-ї Бригади територіальної оборони. Підрозділ дислокований біля його рідного міста. Поширити

З міркувань безпеки, як і більшість військовослужбовців, він назвав тільки свій позивний — Депутат.

Попри те, що Сили оборони втратили прилеглу територію, не підпускати росіян до головної дороги та залізничної лінії вздовж передової все ж вдається.

За оцінками командира спецпідрозділу МВС міста з позивним Лютий, із 36 тисяч довоєнного населення залишилося не більше тисячі. Він скаржиться на те, що цивільні, які залишилися, наражають на небезпеку і себе, і військовослужбовців.

Українські розвідгрупи зазначали, що ЗС РФ нарощували сили під Авдіївкою за кілька тижнів до 10 жовтня. Про це сказав Балу — командир підрозділу БПЛА.

Скупчувався військовий транспорт і бронетехніка. Багато було і цивільних автомобілів, було схоже, що на них приїжджало командування, — сказав український військовий, за оцінками якого було близько трьох бригад. Поширити

ЗС РФ діяли передбачувано, пояснили солдати ЗСУ. Спочатку були артилерійські обстріли та бомбардування з повітря, потім пішли колони бронетехніки. Вони були досить підготовлені, тому що попереду йшла техніка для розмінування, щоб очистити шлях. За ними — групи бронетехніки з піхотою.

Але завдяки дронам ЗСУ помітили противника, що наближається, і почали обстріли на підході.

ЗС РФ спробували взяти Авдіївку в кліщі, з минулого року поступово накопичувалися сили. Під час нещодавнього наступу вони спробували відрізати українське угруповання військ. Атакували з південного заходу, інші сили наступали на село Північне, від якого до Авдіївки веде невелика дорога.

Потім прорвали українські позиції на північному заході та наблизилися до терикона.

У перші день бої були настільки інтенсивними, що у 110-ї окремої механізованої бригади закінчилися дрони, допомогла 109-та бригада.

Оператори дронів — Бумер і Грек — атакували війська росіян, сидячи в бункері на краю передової. Ще один боєць прикріплював вибухівку і запускав дрони в повітря.

Ми їх відкинули, але за ніч вони прислали нових солдатів. Убили стільки, що збилися з рахунку, — підрозділ БПЛА просив волонтерів надіслати дрони. Поширити

На третій день наступу, 12 жовтня, українські захисники почали помічати, що росіяни відступають.

Після трьох днів запеклих бойових зіткнень було затишшя. Оператори дронів проводили зачистку передової.

19 жовтня наступ почався знову. Росіяни намагаються штурмувати окопи ЗСУ, які, своєю чергою, відповідали контратаками. Але значна частина битви за Авдіївку відбувається віддалено з бункерів і прихованих позицій.

В укріпленому підземному бункері командири солдати 59-ї мотопіхотної бригади відстежують те, що відбувається, на екранах.

Навіть попри те, що операції вважаються успішними, бійці ЗСУ не недооцінюють силу ЗС РФ.

Командувач батальйону з 59-ї бригади показав відео російської пускової установки з термобаричними боєприпасами на підході до села 19 жовтня. Українці знищили зброю, яка могла завдати значної шкоди обороні та моральному духу.

Командувач розвідпідрозділу з позивним Бардак визнає, що під масштабним натиском росіян Україна може втратити Авдіївку, як це було з Бахмутом.

Це можливо, якщо у нас не буде особового складу і боєприпасів, — сказав він. Поширити

Слова його командира з позивним Кондор були більш духопідйомними. Він пояснив, що у росіян були деякі успіхи при величезних втратах.