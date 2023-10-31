В Авдеевке продолжаются самые сложные бои с начала войны — NYT

В течение нескольких дней битвы за Авдеевку прилегающая к городу территория стала местом одной из самых больших потерь для русских войск. Украинская артиллерия уничтожала приближающиеся к городу колонны бронетехники ВС РФ. Ударные дроны падали на выходивших из БМП пехотинцев.

Что известно о ситуации в Авдеевке

По оценкам Института изучения войны, российские войска потеряли сотни военных и более 100 единиц бронетехники, в том числе танков. По данным украинских источников, потерь было вдвое больше.

Силы обороны также несут тяжелые потери. По словам одного из солдат, только шесть его собратьев из 50 не имели ранений.

По словам украинских официальных лиц и аналитиков, ВС РФ понесли под Авдеевкой еще большие потери, чем в прошлогодних боях и под Угледаром в марте этого года.

С самого начала для ВС РФ под Авдеевкой все пошло не по плану. Первоначальные потери бронетехники значительно ограничили российские маневры. Текущие потери оккупационной группировки также ограничат операционные возможности, прогнозируют аналитики из вашингтонского Института изучения войны.

Авдеевка была целью россиян с того момента, как российские прокси захватили город в 2014 году, а затем потеряли над ним контроль.

В лучшем случае у нас полдня тишины. Но это наступление было самым ожесточенным с начала войны, — сказал бывший украинский законодатель, который сейчас служит в рядах 109-й Бригады территориальной обороны. Подразделение дислоцировано у его родного города. Поделиться

По соображениям безопасности, как и большинство военнослужащих, он назвал только свой позывной Депутат.

Несмотря на то, что Силы обороны потеряли близлежащую территорию, не подпускать россиян к главной дороге и железнодорожной линии вдоль передовой все же удается.

По оценкам командира спецподразделения МВД города с позывным февралем, из 36 тысяч довоенного населения осталось не больше тысячи. Он жалуется на то, что оставшиеся гражданские подвергают опасности и себя, и военнослужащих.

Украинские разведгруппы отмечали, что ВС РФ наращивали силы под Авдеевкой за несколько недель до 10 октября. Об этом сказал Балу - командир подразделения БПЛА.

Скапливался военный транспорт и бронетехника. Много было и гражданских автомобилей, походило, что на них приезжало командование, — сказал украинский военный, по оценкам которого было около трех бригад. Поделиться

ВС РФ действовали предсказуемо, объяснили солдаты ВСУ. Сначала были артиллерийские обстрелы и бомбардировки с воздуха, затем последовали колонны бронетехники. Они были достаточно подготовлены, потому что впереди шла техника для разминирования, чтобы очистить путь. За ними – группы бронетехники с пехотой.

Но благодаря дронам ВСУ заметили приближающегося противника и начали обстрелы на подходе.

ВС РФ попытались взять Авдеевку в клещи, с прошлого года постепенно скапливались силы. Во время недавнего наступления они попытались отрезать украинскую группировку войск. Атаковали с юго-запада, другие силы наступали на село Северное, от которого до Авдеевки ведет небольшая дорога.

Затем прорвали украинские позиции на северо-западе и приблизились к террикону.

В первый день бои были настолько интенсивными, что у 110-й отдельной механизированной бригады закончились дроны, помогла 109-я бригада.

Операторы дронов Бумер и Грек атаковали войска россиян, сидя в бункере на краю передовой. Еще один боец прикреплял взрывчатку и запускал дроны в воздух.

Мы их отвергли, но за ночь они прислали новых солдат. Убили столько, что сбились со счета — подразделение БПЛА просил волонтеров прислать дроны. Поделиться

На третий день наступления 12 октября украинские защитники начали замечать, что россияне отступают.

После трех дней ожесточенных боевых столкновений было затишье. Операторы дронов производили зачистку передовой.

19 октября наступление началось снова. Россияне пытаются штурмовать окопы ВСУ, которые в свою очередь отвечали контратаками. Но значительная часть битвы за Авдеевку совершается удаленно с бункеров и скрытых позиций.

В укрепленном подземном бункере командиры солдаты 59-й мотопехотной бригады отслеживают происходящее на экранах.

Даже несмотря на то, что сделки считаются успешными, бойцы ВСУ не недооценивают силу ВС РФ.

Командующий батальоном из 59-й бригады показал видео российской пусковой установки с термобарическими боеприпасами на подходе к селу 19 октября. Украинцы уничтожили оружие, которое могло нанести значительный вред обороне и моральному духу.

Командующий разведподразделением с позывным Бардак признает, что под масштабным натиском россиян Украина может потерять Авдеевку, как это было с Бахмутом.

Это возможно, если у нас не будет личного состава и боеприпасов, сказал он. Поделиться

Слова его командира с позывным кондором были более духоподъемными. Он объяснил, что у россиян были некоторые успехи при огромных потерях.