Минус танк Т-90. Бойцы ССО показали уничтожение техники россиян возле Авдеевки – видео

Воины Сил специальных операций с помощью дронов "поджарили" вражескую технику в районе Авдеевки.

Как украинские бойцы уничтожают технику россиян

Как сообщается, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Воины ССО, как всегда, делают это метко и в самый неожиданный для врага момент, - говорится в сообщении под видео. Поделиться

Так, операторы 3-го полка с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв".

оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго, добавили в ССО. Поделиться

Бои за Авдеевку продолжаются

В октябре армия РФ активизировала наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первым поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.

Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на 28 октября – около 4 тысяч солдат, – отметил Умеров. Поделиться

Британская разведка считает, что российские оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.

В ВСУ сообщали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Оккупанты перегруппировываются, подтягивают технику и опрокидывают личный состав под Авдеевку.

По состоянию на 31 октября в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.