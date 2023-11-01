Минус танк Т-90. Бойцы ССО показали уничтожение техники россиян возле Авдеевки – видео

Воины Сил специальных операций с помощью дронов "поджарили" вражескую технику в районе Авдеевки.
Как украинские бойцы уничтожают технику россиян
Как сообщается, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
Так, операторы 3-го полка с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв".
Бои за Авдеевку продолжаются
В октябре армия РФ активизировала наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.
В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первым поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.
Британская разведка считает, что российские оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.
В ВСУ сообщали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.
Оккупанты перегруппировываются, подтягивают технику и опрокидывают личный состав под Авдеевку.
По состоянию на 31 октября в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.
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