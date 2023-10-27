Сили ССО протягом тижня знищили десятки одиниць ворожої техніки і більше сотні окупантів

Протягом минулого тижня бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили близько 40 одиниць військової техніки злочинної армії РФ та 165 російських військових злочинців.
Що відомо про успіхи бійців ССО
Зазначається, що на Донеччині внаслідок успішних дій українських спецпризначенців було знищено основний бойовий танк російської окупаційної армії Т-90.
Зокрема, українські військові підкреслюють, що тільки протягом тижня завдали російському бюджету збитків лише на Запорізькому напрямку у розмірі 25 млн доларів. Саме стільки коштує знищена російська техніка.
Що відомо про інші успіхи Сил спецоперацій
Представники Служби безпеки оприлюднили відео знищення бійцями спецпідрозділу Центру спецоперацій "А" “Білий вовк” десятків цілей ворожої, окупаційної армії РФ.
Вони зазначили, що кожне влучання операторів ударних дронів розриває бронетехніку та командні пункти російських окупантів.
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