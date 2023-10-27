Сили ССО протягом тижня знищили десятки одиниць ворожої техніки і більше сотні окупантів

Що відомо про успіхи бійців ССО

Зазначається, що на Донеччині внаслідок успішних дій українських спецпризначенців було знищено основний бойовий танк російської окупаційної армії Т-90.

У Бахмуті противник дарма намагався застосовувати засоби радіоелектронної боротьби - наші ударні дрони вивели її з ладу. Чималі втрати поніс окупант на Авдіївському напрямку. Спроба росіян прорвати нашу оборону закінчилася втратою їх БТРів, танків та живої сили противника. Ну і трохи зі світу тварин: ворожий РЛС "Зоопарк-1" гарно палав, а з ним - і озвірілі двуногі. Жодний чотирилапий при цьому не постраждав, на відміну від платників податків РФ, - йдеться у повідомленні бійців ССО. Поширити

Зокрема, українські військові підкреслюють, що тільки протягом тижня завдали російському бюджету збитків лише на Запорізькому напрямку у розмірі 25 млн доларів. Саме стільки коштує знищена російська техніка.

Для об’єктивного інформування наші підрозділи ІПСО продовжують нейтралізувати інформаційні акції та пропаганду противника, яка спрямована наразі здебільшого на дестабілізацію ситуації в Україні. Також Сили спеціальних операцій попереджають про розсилку ворогом повідомлень із закликом здавати позиції ЗСУ, що містять спам. Будьте пильні. Не відкривайте посилання, - підкреслюють бійці Сил спецоперацій. Поширити

Що відомо про інші успіхи Сил спецоперацій

Представники Служби безпеки оприлюднили відео знищення бійцями спецпідрозділу Центру спецоперацій "А" “Білий вовк” десятків цілей ворожої, окупаційної армії РФ.

Вони зазначили, що кожне влучання операторів ударних дронів розриває бронетехніку та командні пункти російських окупантів.