Силы ССО за неделю уничтожили десятки единиц вражеской техники и более сотни окупантов

На прошлой неделе бойцы Сил спецопераций ВСУ уничтожили около 40 единиц военной техники преступной армии РФ и 165 российских военных преступников.

Что известно об успехах бойцов ССО

Отмечается, что в Донецкой области в результате успешных действий украинских спецназовцев был уничтожен основной боевой танк российской оккупационной армии Т-90.

В Бахмуте противник зря пытался применять средства радиоэлектронной борьбы – наши ударные дроны вывели ее из строя. Большие потери понес оккупант на Авдеевском направлении. Попытка россиян прорвать нашу оборону закончилась утратой их БТРов, танков и живой силы противника. Ну и немного из мира животных: вражеский РЛС "Зоопарк-1" хорошо пылал, а с ним – и озверевшие двуногие. Ни четырехлапый при этом не пострадал, в отличие от налогоплательщиков РФ, - говорится в сообщении бойцов ССО. Поделиться

В частности, украинские военные подчеркивают, что только в течение недели нанесли российскому бюджету ущерб только на Запорожском направлении в размере 25 млн долларов. Именно столько стоит уничтоженная российская техника.

Для объективного информирования наши подразделения ИПСО продолжают нейтрализовать информационные акции и пропаганду противника, направленную в основном на дестабилизацию ситуации в Украине. Также Силы специальных операций предупреждают о рассылке врагом сообщений с призывом сдавать позиции ВСУ, содержащие спам. Будьте бдительны. Не открывайте ссылку, – подчеркивают бойцы Сил спецопераций. Поделиться

Что известно о других успехах Сил спецопераций

Представители Службы безопасности обнародовали видео уничтожение бойцами спецподразделения Центра спецопераций "А" "Белый волк" десятков целей вражеской, оккупационной армии РФ.

Они отметили, что каждое попадание операторов ударных дронов разрывает бронетехнику и командные пункты российских окупантов.