Силы ССО за неделю уничтожили десятки единиц вражеской техники и более сотни окупантов

На прошлой неделе бойцы Сил спецопераций ВСУ уничтожили около 40 единиц военной техники преступной армии РФ и 165 российских военных преступников.
Что известно об успехах бойцов ССО
Отмечается, что в Донецкой области в результате успешных действий украинских спецназовцев был уничтожен основной боевой танк российской оккупационной армии Т-90.
В частности, украинские военные подчеркивают, что только в течение недели нанесли российскому бюджету ущерб только на Запорожском направлении в размере 25 млн долларов. Именно столько стоит уничтоженная российская техника.
Что известно о других успехах Сил спецопераций
Представители Службы безопасности обнародовали видео уничтожение бойцами спецподразделения Центра спецопераций "А" "Белый волк" десятков целей вражеской, оккупационной армии РФ.
Они отметили, что каждое попадание операторов ударных дронов разрывает бронетехнику и командные пункты российских окупантов.
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