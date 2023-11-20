Іран представив нову модифікацію безпілотника Shahed — відео

Нові іранські Shahed-238

Іранські медіа показали відео презентації нової зброї. У ролику можна побачити, як верховний лідер країни аятола Хаменеї приїхав до університету у Тегерані, де йому показали останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

За словами «Мілітарного», на виставці показали реактивну модифікацію Shahed-136, що отримала назву Shahed-238. Вона має три версії з різними системами наведення.

Перша класична модифікація має автономну систему наведення по інерціальній системі та сигналам GPS. Інші два варіанти мають інфрачервону/оптичну та, ймовірно, радіолокаційну системи наведення.

За даними Мілітарного, версія з з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.

Останній безпілотник завдяки радіолокаційній ГСН може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових РЛС. Такий засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО. Поширити

Фюзеляжі усіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

Наразі нічого невідомо про технічні характеристики Shahed-238. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, проте це означає, що дальність польоту мала б бути зменшеною.