Іран представив нову модифікацію безпілотника Shahed — відео

Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238.
Нові іранські Shahed-238
Іранські медіа показали відео презентації нової зброї. У ролику можна побачити, як верховний лідер країни аятола Хаменеї приїхав до університету у Тегерані, де йому показали останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.
За словами «Мілітарного», на виставці показали реактивну модифікацію Shahed-136, що отримала назву Shahed-238. Вона має три версії з різними системами наведення.
Перша класична модифікація має автономну систему наведення по інерціальній системі та сигналам GPS. Інші два варіанти мають інфрачервону/оптичну та, ймовірно, радіолокаційну системи наведення.
За даними Мілітарного, версія з з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.
Фюзеляжі усіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.
Наразі нічого невідомо про технічні характеристики Shahed-238. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, проте це означає, що дальність польоту мала б бути зменшеною.
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