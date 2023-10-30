В Ірані випустили новий дрон-камікадзе Sina — у чому його особливість

Безпілотник може уражати цілі на відстані до 5 км, використовуючи боєголовку вагою до 1 кілограма, запевняють іранці.
Що відомо про дрон-камікадзе Sina
Армія Ірану провела масштабні навчання під кодовою назвою "Eghtedar", під час яких випробувала новий безпілотник-камікадзе Sina, зовні схожий на американський баражуючий боєприпас Switchblade 300.
Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км. Дрон оснащений електричною силовою установкою, а маса його боєголовки може становити від 300 до 1000 грамів.
БПЛА Sina, як і його американський аналог, є компактним високоточним боєприпасом із легкою конструкцією, що дає змогу швидко розгортати його з морських або мобільних платформ, що забезпечує підвищену гнучкість під час виконання завдань. Після запуску безпілотник розкриває крила і рухається до вказаної цілі за запрограмованим. За командами оператора він може ефективно виявити та знищити ціль на полі бою.
Характеристики дрона Switchblade 300:
вага — 2,5 кг;
дальність польоту — 10 км;
швидкість польоту — 150 км/год;
тривалість польоту — 15 хв.
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