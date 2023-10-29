Перейшов червоні лінії. Іран публічно пригрозив Ізраїлю

Президент Ірану Ібрагім Раїсі почав публічно скаржитися на те, що Ізраїль своїми діями, мовляв, "перейшов червоні лінії".
Іран знову почав погрожувати Тель-Авіву
Як стверджує Ібрагім Раїсі, дії Ізраїля можуть "змусити всіх вжити заходів".
Він також знову почав бідкатися через підтримку Тель-Авіва Штатами.
Що важливо розуміти, "Вісь опору" - це сили на Близькому Сході, які підтримує іранська влада, зокрема ХАМАС.
Причетність Ірану та РФ до вторгнення ХАМАС в Ізраїль
За словами представника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, офіційний Тегеран є співучасником війни Ізраїлю, попри те, що команда американського лідера Джо Байдена не має жодних розвідданих або доказів, які б підтвердили пряму участь Ірану в атаках.
Що цікаво, Штати також не мають доказів причетності Росії до нападу ХАМАС на Ізраїль, попри те, що росіяни передають викрадену українську зброю палестинським терористам.
Не можна також не згадати про те, що ще 20 жовтня військові бази США на Близькому Сході були атаковані.
Після цього американська армія завдала ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.
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