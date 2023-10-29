Перейшов червоні лінії. Іран публічно пригрозив Ізраїлю

Іран знову почав погрожувати Тель-Авіву

Як стверджує Ібрагім Раїсі, дії Ізраїля можуть "змусити всіх вжити заходів".

Він також знову почав бідкатися через підтримку Тель-Авіва Штатами.

Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою, - написав президент Ірану у своєму Твіттері. Поширити

Що важливо розуміти, "Вісь опору" - це сили на Близькому Сході, які підтримує іранська влада, зокрема ХАМАС.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield. — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023

Причетність Ірану та РФ до вторгнення ХАМАС в Ізраїль

За словами представника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, офіційний Тегеран є співучасником війни Ізраїлю, попри те, що команда американського лідера Джо Байдена не має жодних розвідданих або доказів, які б підтвердили пряму участь Ірану в атаках.

Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з точки зору конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого, - заявив Джон Кірбі. Поширити

Що цікаво, Штати також не мають доказів причетності Росії до нападу ХАМАС на Ізраїль, попри те, що росіяни передають викрадену українську зброю палестинським терористам.

Не можна також не згадати про те, що ще 20 жовтня військові бази США на Близькому Сході були атаковані.

Після цього американська армія завдала ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.