Перешел красные линии. Иран публично пригрозил Израилю

Президент Ирана Ибрагим Раиси начал публично жаловаться на то, что Израиль своими действиями, мол, "перешел красные линии".

Иран снова начал угрожать Тель-Авиву

Как утверждает Ибрагим Раиси, действия Израиля могут "заставить всех принять меры".

Он также снова начал жаловаться из-за поддержки Тель-Авива Штатами.

Вашингтон просит нас ничего не делать, но они сами оказывают широкомасштабную поддержку Израилю. США направили сообщение Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя, – написал президент Ирана в своем Твиттере. Поделиться

Что важно понимать, "Ось сопротивления" - это силы на Ближнем Востоке, поддерживаемые иранскими властями, в частности ХАМАС.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield. — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023

Причастность Ирана и РФ к вторжению ХАМАС в Израиль

По словам представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, официальный Тегеран является соучастником войны против Израиля, несмотря на то, что у команды американского лидера Джо Байдена нет никаких разведданных или доказательств, которые бы подтвердили прямое участие Ирана в атаках.

Иран долгое время поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе учениями и ресурсами. И потому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего, - заявил Джон Кирби. Поделиться

Что интересно, у Штатов также нет доказательств причастности России к нападению ХАМАС на Израиль, несмотря на то, что россияне передают похищенное украинское оружие палестинским террористам.

Нельзя не упомянуть о том, что еще 20 октября военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы.

После этого американская армия нанесла ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.