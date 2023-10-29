Перешел красные линии. Иран публично пригрозил Израилю

Президент Ирана Ибрагим Раиси начал публично жаловаться на то, что Израиль своими действиями, мол, "перешел красные линии".
Иран снова начал угрожать Тель-Авиву
Как утверждает Ибрагим Раиси, действия Израиля могут "заставить всех принять меры".
Он также снова начал жаловаться из-за поддержки Тель-Авива Штатами.
Что важно понимать, "Ось сопротивления" - это силы на Ближнем Востоке, поддерживаемые иранскими властями, в частности ХАМАС.
Причастность Ирана и РФ к вторжению ХАМАС в Израиль
По словам представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, официальный Тегеран является соучастником войны против Израиля, несмотря на то, что у команды американского лидера Джо Байдена нет никаких разведданных или доказательств, которые бы подтвердили прямое участие Ирана в атаках.
Что интересно, у Штатов также нет доказательств причастности России к нападению ХАМАС на Израиль, несмотря на то, что россияне передают похищенное украинское оружие палестинским террористам.
Нельзя не упомянуть о том, что еще 20 октября военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы.
После этого американская армия нанесла ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.
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