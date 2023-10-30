В Иране выпустили новый дрон-камикадзе Sina — в чем его особенность

Беспилотник может поражать цели на расстоянии до 5 км, используя боеголовку весом до 1 килограмма, уверяют иранцы.

Что известно о дрон-камикадзе Sina

Армия Ирана провела масштабные учения под кодовым названием "Eghtedar", во время которых опробовала новый беспилотник-камикадзе Sina, снаружи похожий на американский баражирующий боеприпас Switchblade 300.

Новый беспилотник-камикадзе предназначен для поражения скоплений людей и небронированной техники на расстоянии до 5 км. Дрон снабжен электрической силовой установкой, а масса его боеголовки может составлять от 300 до 1000 граммов.

БПЛА Sina, как и его американский аналог, является компактным высокоточным боеприпасом с легкой конструкцией, позволяющим быстро развертывать его с морских или мобильных платформ, что обеспечивает повышенную гибкость при выполнении задач. После запуска беспилотник раскрывает крылья и двигается к указанной цели по запрограммированному. По командам оператора он может эффективно определить и уничтожить цель на поле боя.

Появление беспилотников-камикадзе Sina еще раз подчеркивает расширение возможностей Ирана по применению беспилотников в современных сценариях ведения боевых действий, отмечается в материале Defense Blog. Поделиться

Характеристики дрона Switchblade 300: