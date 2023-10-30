В Иране выпустили новый дрон-камикадзе Sina — в чем его особенность
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Мир
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В Иране выпустили новый дрон-камикадзе Sina — в чем его особенность

Дрон-камикадзе Sina
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Источник:  Defense News

Беспилотник может поражать цели на расстоянии до 5 км, используя боеголовку весом до 1 килограмма, уверяют иранцы.

Что известно о дрон-камикадзе Sina

Армия Ирана провела масштабные учения под кодовым названием "Eghtedar", во время которых опробовала новый беспилотник-камикадзе Sina, снаружи похожий на американский баражирующий боеприпас Switchblade 300.

Новый беспилотник-камикадзе предназначен для поражения скоплений людей и небронированной техники на расстоянии до 5 км. Дрон снабжен электрической силовой установкой, а масса его боеголовки может составлять от 300 до 1000 граммов.

БПЛА Sina, как и его американский аналог, является компактным высокоточным боеприпасом с легкой конструкцией, позволяющим быстро развертывать его с морских или мобильных платформ, что обеспечивает повышенную гибкость при выполнении задач. После запуска беспилотник раскрывает крылья и двигается к указанной цели по запрограммированному. По командам оператора он может эффективно определить и уничтожить цель на поле боя.

Появление беспилотников-камикадзе Sina еще раз подчеркивает расширение возможностей Ирана по применению беспилотников в современных сценариях ведения боевых действий, отмечается в материале Defense Blog.

Характеристики дрона Switchblade 300:

  • вес - 2,5 кг;

  • дальность полета – 10 км;

  • скорость полета - 150 км/ч;

  • продолжительность полета - 15 мин.

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