Иран будет покупать российские истребители и вертолеты – Tasnim

Иран договорился о поставках российских истребителей Су-35, вертолетов Ми-28 и учебных самолетов.

Какие самолеты получит Иран от РФ

Замминистра обороны Мехди Фарахи заявил, что завершена разработка планов по поставке истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и реактивных учебно-тренировочных самолетов Як-130 в боевые подразделения вооруженных сил Ирана.

По его словам, они обязательно поступят в распоряжение Ирана, и сейчас идет соответствующий процесс.

Отмечается, что военно-воздушные силы Ирана имеют всего несколько десятков ударных самолетов, включая российские, а также устаревшие американские модели, приобретенные еще до 1979 года.

Что известно о сотрудничестве Ирана и Кремля

Иран и Россия подписали большие соглашения в военной сфере. По данным Tasnim, в сентябре ВВС Ирана получили первые учебно-тренировочные самолеты Як-130 российского производства.

Як-130 является двухместным дозвуковым реактивным учебно-тренировочным и легким боевым самолетом. Он якобы должен помочь иранским военным лётчикам пройти подготовку по управлению новыми истребителями, такими как Су-57.

В июле Госдеп США заявил, что военное партнерство между Россией и Ираном усугубляется.

Неделю назад Соединенные Штаты выразили опасение, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины.