РФ с помощью ЧВК Вагнер передает ПВО Ирану и Хезболле — Белый дом

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Кремль приказал руководству ЧВК "Вагнер" передать системы ПВО Ирану и ливанской террористической группировке "Хезболла".
Что известно о передаче Россией ПВО Ирану или Хезболлу
Кирби отметил, что соответствующее указание ЧВК "Вагнер" получил от российских властей.
Он подчеркнул, что роль Кремля в руководстве процессом передачи систем ПВО "Хезболле" демонстрирует продолжающиеся отношения российских властей с марионетками Ирана на Ближнем Востоке, которые только усилились после разрешения Россией войны против Украины.
Кроме того, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Иран готовится предоставить России баллистические ракеты, которые Иран продемонстрировал российскому министру обороны Сергею Шойгу во время визита в Тегеран.
Что известно о близких отношениях Москвы и Тегерана
Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, убивающих гражданских украинцев, а также технологию их производства. Еще с прошлого года появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.
В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранского ядерного соглашения прекратила действие резолюция Совбеза ООН, налагавшая ограничения на иранскую программу баллистических ракет.
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