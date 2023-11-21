РФ с помощью ЧВК Вагнер передает ПВО Ирану и Хезболле — Белый дом

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Кремль приказал руководству ЧВК "Вагнер" передать системы ПВО Ирану и ливанской террористической группировке "Хезболла".

Что известно о передаче Россией ПВО Ирану или Хезболлу

Кирби отметил, что соответствующее указание ЧВК "Вагнер" получил от российских властей.

Мы будем внимательно следить за тем, предоставит ли "Вагнер" военное оборудование "Хезболлы" или Ирану. Мы готовы применить наши антитеррористические санкции против российских физических или юридических лиц, осуществляющих эти дестабилизирующие передачи", - отметил Кирби. Поделиться

Он подчеркнул, что роль Кремля в руководстве процессом передачи систем ПВО "Хезболле" демонстрирует продолжающиеся отношения российских властей с марионетками Ирана на Ближнем Востоке, которые только усилились после разрешения Россией войны против Украины.

Кроме того, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Иран готовится предоставить России баллистические ракеты, которые Иран продемонстрировал российскому министру обороны Сергею Шойгу во время визита в Тегеран.

Что известно о близких отношениях Москвы и Тегерана

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, убивающих гражданских украинцев, а также технологию их производства. Еще с прошлого года появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранского ядерного соглашения прекратила действие резолюция Совбеза ООН, налагавшая ограничения на иранскую программу баллистических ракет.