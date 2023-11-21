Какая особенность представленного Ираном реактивного БПЛА Shahed-238 — ответ Игната

Реактивный БПЛА Shahed-238, представленный накануне Ираном, является более сложным для обнаружения.
В чем особенность представленного Ираном нового реактивного дрона
Он также обратил внимание на то, что Россия постоянно меняет тактику применения ударных БПЛА. Если раньше их запускали в дневное время, то впоследствии начали это делать именно в темное время суток, чтобы усложнить их визуальное обнаружение.
В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ напомнил о том, что в Украине серийно изготавливают аналог крупного иранского беспилотника Shahed-136.
Отвечая на вопрос ведущего о том, когда эти беспилотники будут активно применяться, Игнат сказал: "Почему вы думаете, что это не происходит? Воздушные силы не объявляют, потому что дроны сейчас применяют все. У нас в Воздушных силах есть средства, которые нам предоставили партнеры, которые мы используем по оккупированной территории Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей".
Новые иранские Shahed-238
Иранские медиа показали видео презентации нового оружия. В ролике можно увидеть, как верховный лидер страны аятолла Хаменеи приехал в университет в Тегеране, где ему показали последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.
Первая классическая модификация имеет автономную систему наведения по инерциальной системе и сигналам GPS. Другие два варианта имеют инфракрасную/оптическую и, вероятно, радиолокационную систему наведения.
По данным Милитарного, версия с инфракрасной/оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.
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