Какая особенность представленного Ираном реактивного БПЛА Shahed-238 — ответ Игната

В чем особенность представленного Ираном нового реактивного дрона

Вот сейчас уже появились новости, что Иран новый шахед выпускает с реактивным двигателем, с разной радиолокационной наводкой. Есть разные варианты. Этот шахед очень реактивен. Он окрашен в черный матовый цвет, что может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли их получать Россия, но опыт такой у этих государств есть, - сказал Игнат. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что Россия постоянно меняет тактику применения ударных БПЛА. Если раньше их запускали в дневное время, то впоследствии начали это делать именно в темное время суток, чтобы усложнить их визуальное обнаружение.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ напомнил о том, что в Украине серийно изготавливают аналог крупного иранского беспилотника Shahed-136.

В Украине уже производят образцы, которые долетают до Москва-сити. Хочется иметь их больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли, чтобы массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она наносит нам, - сказал он. Поделиться

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда эти беспилотники будут активно применяться, Игнат сказал: "Почему вы думаете, что это не происходит? Воздушные силы не объявляют, потому что дроны сейчас применяют все. У нас в Воздушных силах есть средства, которые нам предоставили партнеры, которые мы используем по оккупированной территории Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей".

Новые иранские Shahed-238

Иранские медиа показали видео презентации нового оружия. В ролике можно увидеть, как верховный лидер страны аятолла Хаменеи приехал в университет в Тегеране, где ему показали последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

Первая классическая модификация имеет автономную систему наведения по инерциальной системе и сигналам GPS. Другие два варианта имеют инфракрасную/оптическую и, вероятно, радиолокационную систему наведения.

По данным Милитарного, версия с инфракрасной/оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.