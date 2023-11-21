Яка особливість представленого Іраном реактивного БПЛА Shahed-238 — відповідь Ігната

У чому особливість представленого Іраном нового реактивного дрону

От зараз вже з'явилися новини, що Іран новий шахед випускає з реактивним двигуном, з різним радіолокаційним наведенням. Є різні варіанти. Цей шахед є дуже реактивним. Він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є, - сказав Ігнат. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Росія постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА. Якщо раніше їх запускали у денний час, то згодом почали це робити саме у темну пору доби, аби ускладнити їх візуальне виявлення.

Водночас, речник Повітряних сил ЗСУ нагадав про те, що в Україні серійно виготовляють аналог великого іранського безпілотника Shahed-136.

В Україні вже виготовляють зразки, які долітають до Москва-сіті. Хочеться їх мати більше. Хочеться, щоб ефективніше їх застосовували, щоб масово, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб вони могли летіти на тисячі кілометрів, щоб Росії завдавати таких же болючих ударів, як вона завдає нам, - сказав він. Поширити

Відповідаючи на запитання ведучого про те, коли ж ці безпілотники будуть активно застосовуватися, Ігнат сказав: "Чому ви думаєте, що це не відбувається? Повітряні сили не оголошують, тому що дрони зараз застосовують всі. У нас у Повітряних силах є засоби, які нам надали партнери, які ми використовуємо по окупованій території Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей".

Нові іранські Shahed-238

Іранські медіа показали відео презентації нової зброї. У ролику можна побачити, як верховний лідер країни аятола Хаменеї приїхав до університету у Тегерані, де йому показали останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

Перша класична модифікація має автономну систему наведення по інерціальній системі та сигналам GPS. Інші два варіанти мають інфрачервону/оптичну та, ймовірно, радіолокаційну системи наведення.

За даними Мілітарного, версія з з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.