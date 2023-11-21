Яка особливість представленого Іраном реактивного БПЛА Shahed-238 — відповідь Ігната

Реактивний БПЛА Shahed-238, представлений напередодні Іраном, є складнішим для виявлення.
У чому особливість представленого Іраном нового реактивного дрону
Він також звернув увагу на те, що Росія постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА. Якщо раніше їх запускали у денний час, то згодом почали це робити саме у темну пору доби, аби ускладнити їх візуальне виявлення.
Водночас, речник Повітряних сил ЗСУ нагадав про те, що в Україні серійно виготовляють аналог великого іранського безпілотника Shahed-136.
Відповідаючи на запитання ведучого про те, коли ж ці безпілотники будуть активно застосовуватися, Ігнат сказав: "Чому ви думаєте, що це не відбувається? Повітряні сили не оголошують, тому що дрони зараз застосовують всі. У нас у Повітряних силах є засоби, які нам надали партнери, які ми використовуємо по окупованій території Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей".
Нові іранські Shahed-238
Іранські медіа показали відео презентації нової зброї. У ролику можна побачити, як верховний лідер країни аятола Хаменеї приїхав до університету у Тегерані, де йому показали останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.
Перша класична модифікація має автономну систему наведення по інерціальній системі та сигналам GPS. Інші два варіанти мають інфрачервону/оптичну та, ймовірно, радіолокаційну системи наведення.
За даними Мілітарного, версія з з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.
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