РФ за допомогою ПВК Вагнер передає ППО Ірану та Хезболлі — Білий дім

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Кремль наказав керівництву ПВК “Вагнер” передати системи ППО Ірану та ліванському терористичному угрупованню “Хезболла".

Що відомо про передачу Росією ППО Ірану або Хезболлі

Кірбі зазначив, що відповідну вказівку ПВК “Вагнер” отримала від російської влади.

Ми будемо уважно стежити за тим, чи надасть "Вагнер" військове обладнання "Хезболлі" чи Ірану. Ми готові застосувати наші антитерористичні санкції проти російських фізичних або юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі передачі, - наголосив Кірбі. Поширити

Він підкреслив, що роль Кремля у керівництві процесом передачі систем ППО “Хезболлі” демонструє триваючі відносини російської влади із маріонетками Ірану на Близькому Сході, які тільки посилились після розв’язання Росією війни проти України.

Крім того, у Вашингтоні стурбовані тим, що Іран готується надати Росії балістичні ракети, які Іран продемонстрував російському міністру оборони Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерана.

Що відомо про близькі відносини Москви та Тегерану

Росія зблизилася з Іраном після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, які вбивають цивільних українців, а також технологію їхнього виробництва. Ще з минулого року з'являлись непідтверджені повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети.

У жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.