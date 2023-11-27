Договорилась ли РФ с Ираном о поставках баллистических ракет — новые данные разведки

Россия пытается получить баллистические ракеты из Ирана еще с прошлого года, однако пока никаких решений не достигнуто. Такими данными располагает украинская разведка.

РФ и Иран не договорились о передаче ракет

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщил, что РФ с прошлого года пытается получить ракеты из Ирана.

Речь идет, в частности, о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar. Страна-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха. Поделиться

Однако, по данным ГУР, пока такие поставки не зафиксированы.

Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет. Поделиться

В США озабочены возможностью передачи ракет России

По данным WSJ, в Белом доме возникла обеспокоенность по поводу продемонстрированных Ираном ракет Ababil и Fateh-110 во время визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре этого года.

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, власти Ирана рассматривают вероятную передачу России баллистических ракет для их использования в войне против Украины.

В США также считают, что Иран становится все более важным партнером РФ, при этом извлекая выгоду от этих отношений.

По словам спикера Совета нацбезопасности США, Россия помогает Ирану улучшить возможности в сборке спутников и предоставляет стране ракеты, системы ПВО и военную электронику.