Чи домовилася РФ з Іраном про поставки балістичних ракет — нові дані розвідки

Росія намагається отримати балістичні ракети з Ірану ще з минулого року, проте поки жодних рішень не досягнуто. Такими даними володіє українська розвідка.

РФ та Іран не домовилися про передачу ракет

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк повідомив, що РФ з минулого року намагається отримати ракети з Ірану.

Йдеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar. Держава-агресор дійсно дуже завзято працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, наразі не мають успіху. Поширити

Однак, за даними ГУР, наразі таких поставок не зафіксовано.

Відповідних рішень чи домовленостей між Москвою та Тегераном, за нашими даними, натепер також немає. Поширити

У США стурбовані можливістю передачі ракет Росії

За даними WSJ, у Білому домі виникла стурбованість з приводу продемонстрованих Іраном ракет Ababil і Fateh-110 під час візиту глави Міноборони РФ Сергія Шойгу до Тегерана у вересні цього року.

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, влада Ірану розглядає ймовірну передачу Росії балістичних ракет для їхнього використання у війні проти України.

У США також вважають, що Іран стає дедалі важливішим партнером РФ, при цьому отримуючи вигоду від цих відносин.

За словами речника Ради нацбезпеки США, Росія допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників та надає країні ракети, системи ППО та військову електроніку.