Президент Бразилії планує запросити Путіна відвідати країну — які наслідки

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що главу Кремля Володимира Путіна покличуть на саміт країн G20 у його країну. Однак там його можуть заарештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду.

Президент Бразилії планує запросити Путіна відвідати країну

За словами Лула да Сілви, президенту РФ доведеться "оцінити наслідки" свого приїзду.

Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися, — сказав політик на пресконференції в Берліні. Поширити

Зазначимо, що саміт G20 має відбутися наступного року в Ріо-де-Жанейро.

Путін цього тижня відвідає дві країни

Президент Росії Володимир Путін цього тижня відвідає Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, де проведе переговори.

За його словами, це буде "робочий візит", який передбачає переговори насамперед зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Перед цим Путін залетить в Емірати, де також буде "робочий візит".

Ймовірно, запланований візит президента РФ може відбутися на тлі того, як група ОПЕК+, до якої входять усі три країни, минулого тижня погодилася на добровільне скорочення видобутку нафти на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на день.