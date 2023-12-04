Путін нагородив "волонтера року". Про її роботу нічого невідомо — як і про волонтерство у РФ

Очільник Кремля Володимир Путін вигадав нову байку про країну-агресорку. Диктатор заявляє, що нібито 25% населення Росії є волонтерами та добровольцями. Ба більше, він нагородив так званого “волонтера року” — це звання отримала Наталія Амінєва, про результати “роботи” якої нічого невідомо. Путін намагається створити ілюзію існування у Росії масштабного волонтерського руху.

Путін вибрав нібито "волонтера №1" у Росії

За словами кремлівських пропагандистів, президент РФ виступив на церемонії вручення Міжнародної премії "Ми разом" та нагородив “волонтера року”, якою стала Наталія Амінєва

Однак ані про Наталію Амінаєву, ані про її діяльність майже нічого невідомо.

Як виявилося, щоб отримати таке “почесне” звання від самого Путіна — багато не треба.

До прикладу, Амінєва ще 6 років тому створила дитячий волонтерський екологічний загін “Юннати з “Ростка”, який налічує аж 40 осіб (!), а також сплела декілька сіток для російських загарбників.

Варто також зазначити, що сторінка організації, яку представляє “волонтерка року” налічує 720 підписників у російському “Вконтакте”. Зважаючи на те, що населення РФ перевищує 140 млн осіб, то така кількість поціновувачів діяльності юних натуралістів у Воронежі не могла залишитись непоміченою журналістами.

Фото: скриншот

Що вказує на чергову брехню Путіна

Що важливо розуміти, інформація про загальну кількість “волонтерів” у загоні “волонтерки року” виглядає максимально абсурдно на тлі заяви Путіна про те, що нібито 25% населення РФ є добровольцями та волонтерами.

Тобто диктатор стверджує, що у країні-агресорці волонтерять десятки мільйонів людей.

Однак, що цікаво, Наталії Амінєвій протягом шести років її діяльності не вдалося зібрати у свою команду більше 40 осіб.

Де ж тоді мільйони росіян, про які говорить Путін?

Фото: скриншот

В яких умовах працюють “головні волонтери” Росії

Журналісти вже знайшли та показали, як виглядає приміщення “головних волонтерів” у російському місті Воронежі.

Як бачимо, молода команда Наталії Амінєвої розмістилася у досить дивному приміщенні. Принаймні вікон там невидно.

Фото: google.com/maps

Користувачі мережі жартують, що цьому “волонтерському штабу” бракує лише колючого дроту для повноти картини.

Не вистачає колючого дроту, однак не варто переживати за Станцію юних натуралістів, адже через дорогу (знаходиться - ред.) Російська академія правосуддя. Поширити

Вона виглядає не менш “привабливо”, адже російські юннати мають унікальну змогу насолоджуватися процесом гниття вікон у цій загадковій будівлі.

Однак і це вкрай важко зробити, оскільки у їхній дивній будівлі взагалі вікон немає.

Фото: google.com/maps

Цікаво, де ж ті десятки мільйонів волонтерів та добровольців, якими з такою бравадою хизувався Путін? Відповідь проста та банальна — їх просто не існує.