Путин наградил "волонтера года". О ее работе ничего не известно — как и о волонтерстве в России

Глава Кремля Владимир Путин придумал новую басню о стране-агрессорке. Диктатор лжет, что 25% населения России являются волонтерами и добровольцами. Более того, он наградил так называемого "волонтёра года" - это звание получила Наталья Амиева, о результатах "работы" которой ничего неизвестно.

Путин не устает врать о реалиях жизни в России

По словам кремлевских пропагандистов, президент РФ выступил на церемонии вручения Международной премии "Мы вместе" и наградил “волонтера года”, которой стала Наталья Амиева.

Путин пытается создать иллюзию существования в стране-агрессорке масштабного волонтерского движения.

Однако ни о Наталье Аминаеве, ни о ее деятельности почти ничего неизвестно.

Как оказалось, чтобы получить такое почетное звание от самого Путина — много не нужно.

К примеру, Аминева еще 6 лет назад создала детский волонтерский экологический отряд "Юннаты из Ростка", который насчитывает 40 человек (!), а также сплела несколько сеток для российских захватчиков.

Информация об общем количестве "волонтеров" в отряде "волонтерки года" выглядит максимально абсурдно на фоне заявления Путина о том, что якобы 25% населения РФ являются добровольцами и волонтерами.

То есть диктатор утверждает, что в стране-агрессорке волонтерят десятки миллионов человек, однако Наталии Аминевой в течение шести лет ее деятельности не удалось собрать вместе больше 40 человек. "Масштабы" действительно впечатляют!

Фото: скриншот

В каких условиях работают "главные волонтеры" России

Журналисты уже нашли и показали, как выглядит помещение “главных волонтеров” в российском городе Воронеже.

Как видим, молодая команда Натальи Аминевой разместилась в… кочегарке? По крайней мере, окон там не видно.

Фото: google.com/maps

Пользователи сети шутят, что этому волонтерскому штабу не хватает только колючей проволоки для полноты картины.

Не хватает колючей проволоки, однако не стоит переживать за Станцию юных натуралистов, ведь через дорогу (находится – ред.) Российская академия правосудия. Поделиться

Она выглядит не менее "привлекательно", ведь у российских юннатов есть уникальная возможность наслаждаться процессом гниения окон в этом загадочном здании.

Однако и это крайне трудно сделать, поскольку в их кочегарке вообще окон нет.

Фото: google.com/maps

Следует также отметить, что деятельностью команды "волонтёра года" Натальи Аминевой и ее молодой команды в соцсетях интересуются всего несколько сотен ботов.

Фото: скриншот

Тогда где же десятки миллионов волонтеров и добровольцев, которыми с такой бравадой кичился Путин? Ответ простой и банальный — их просто не существует.