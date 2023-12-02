Приказ Путина захватить Авдеевку до конца года абсолютно безумный — эксперт Александр Коваленко

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, ситуация в районе Авдеевки Донецкой области указывает на неспособность преступной армии РФ выполнить безумный приказ кремлевского диктатора Владимира Путина и захватить город до конца текущего года.
Что известно об отсутствии никаких перспектив для армии РФ в районе Авдеевки
Коваленко отметил, что в районе Авдеевки продолжаются боевые действия высокой интенсивности, однако преступная армия РФ использует преимущественно пехотные подразделения с минимальным использованием бронетехники.
Эксперт подчеркнул, что такая тактика не дает российским оккупантам добиться каких-либо успехов и господствующие высоты в районе Авдеевки остаются под контролем украинских военных.
Коваленко добавил, что на отдельных участках враг даже прибегает к отступлению.
Военный обозреватель отмечает, что для ускорения процесса командование российской армии попытается пустить в ход на этом направлении новые армейские соединения. Но это порождает вопрос – где россияне будут брать силы, когда к январю эти резервы закончатся.
Что известно о возможных сценариях развития боевых действий зимой
По мнению военного аналитика Евгения Дикого, не следует ожидать снижения интенсивности боевых действий с наступлением зимы.
По его словам, будут очень жестокие бои, но именно позиционные.
Эксперт подчеркнул, что россияне не объявляют о ведении наступления в сторону Авдеевки, поскольку понимают, что не могут гарантировать захват города.
По его словам, Авдеевка это все-таки "очень крепкий орешек". Он отмечает, что город выстоял в 2014 году, держится и сегодня.
Он подчеркнул, что впервые с 2014 года бои идут не в районе промзоны Авдеевки, а уже непосредственно на ее территории.
По его словам, одна из причин этого – нехватка личного состава в Силах обороны.
По мнению аналитика, украинские власти не должны упустить возможности в следующем году относительно эффективного проведения мобилизации и повышения обороноспособности страны, как это произошло в этом году.
Дикий отметил, что в случае победы Кремль превратит Украину в сплошную Бучу.
Он подчеркнул, что у нас есть целый 2024 год, чтобы начать выпускать необходимое количество БК самим.
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