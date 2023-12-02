Приказ Путина захватить Авдеевку до конца года абсолютно безумный — эксперт Александр Коваленко

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, ситуация в районе Авдеевки Донецкой области указывает на неспособность преступной армии РФ выполнить безумный приказ кремлевского диктатора Владимира Путина и захватить город до конца текущего года.

Что известно об отсутствии никаких перспектив для армии РФ в районе Авдеевки

Коваленко отметил, что в районе Авдеевки продолжаются боевые действия высокой интенсивности, однако преступная армия РФ использует преимущественно пехотные подразделения с минимальным использованием бронетехники.

Эксперт подчеркнул, что такая тактика не дает российским оккупантам добиться каких-либо успехов и господствующие высоты в районе Авдеевки остаются под контролем украинских военных.

Коваленко добавил, что на отдельных участках враг даже прибегает к отступлению.

Это все указывает на то, что к общению Путина со СМИ и народомасой, а так же под Новый год и его обращению к потребителям информационного фаст-фуда, окружить Авдеевку, задействованными силами не удастся, - заключает аналитик. Поделиться

Военный обозреватель отмечает, что для ускорения процесса командование российской армии попытается пустить в ход на этом направлении новые армейские соединения. Но это порождает вопрос – где россияне будут брать силы, когда к январю эти резервы закончатся.

Что известно о возможных сценариях развития боевых действий зимой

По мнению военного аналитика Евгения Дикого, не следует ожидать снижения интенсивности боевых действий с наступлением зимы.

Паузы не будет. Будет совершенно страшно уничтожение друг друга на линии фронта. Но не будет какого-нибудь значительного передвижения – карта двигаться не будет, - отмечает аналитик. Поделиться

По его словам, будут очень жестокие бои, но именно позиционные.

Эксперт подчеркнул, что россияне не объявляют о ведении наступления в сторону Авдеевки, поскольку понимают, что не могут гарантировать захват города.

По его словам, Авдеевка это все-таки "очень крепкий орешек". Он отмечает, что город выстоял в 2014 году, держится и сегодня.

И здесь не только о людях, но и о местности. Авдеевская "промка" это естественный укрепленный район. Она вместе с Авдеевским коксохимом больше похожа на Азовсталь, где наши воины два с половиной месяца в полной осаде держались, а Авдеевка, слава богу, не в осаде. Я очень надеюсь, что на Авдеевке они зубы сломают, но сейчас ситуация тяжелая, - отмечает Дикий. Поделиться

Он подчеркнул, что впервые с 2014 года бои идут не в районе промзоны Авдеевки, а уже непосредственно на ее территории.

Они контролируют 10% промзоны, а 90% – за нами. Сейчас бои идут за отдельные железобетонные корпуса, – объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, одна из причин этого – нехватка личного состава в Силах обороны.

Если все же придется отступать из Авдеевки, то это привет не нашим ребятам, которые там, а это привет тем, кто сейчас не там, – отмечает Дикий. Поделиться

По мнению аналитика, украинские власти не должны упустить возможности в следующем году относительно эффективного проведения мобилизации и повышения обороноспособности страны, как это произошло в этом году.

Дикий отметил, что в случае победы Кремль превратит Украину в сплошную Бучу.

Они ставят себе планку 2025 год. Они оценили нас, поняли, что в 2024 году второй армии мира абсолютно не светит прорвать нашу оборону, сходить на Киев и Харьков. В них задача на 2024 год удержать оккупированные территории и максимально уничтожать нас при попытках их освободить. А дальше они считают, что случится второе пришествие – придет Трамп в Белый дом, перекроет поставки БК и тогда в 2025 году они развернутся, – объясняет аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что у нас есть целый 2024 год, чтобы начать выпускать необходимое количество БК самим.