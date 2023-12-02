По случаю ВСУ атакуют. Сухопутные войска доложили о ситуации под Бахмутом

Украинские военные на Бахмутском направлении находятся в активной обороне. При лучшем случае ВСУ пытаются атаковать российских оккупантов.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Как рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимир Фитьо, на Бахмутском направлении украинские защитники пытаются переходить в наступления, если случается.
По словам Фитьо, на данном направлении ВСУ за сутки удалось ликвидировать 235 окупантов и уничтожить 8 единиц военной техники, среди которых одна БМП-3.
Он отметил, что на Бахмутском направлении боевые действия совершаются как на северном, так и на южном фланге.
Что происходит вблизи Бахмута
Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.
В настоящее время ВСУ атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери кафиров северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.
Следует добавить, что ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.
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