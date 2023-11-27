ВСУ отбили 25 атак армии РФ в районе Бахмута — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 25 атак преступной армии РФ в районе Бахмута Донецкой области и продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 79 случаев вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.
Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение оккупантам.
Со своей стороны российские военные преступники в течение суток нанесли 1 ракетный и 3 авиаудара, совершили 13 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Владимировка, Веселовка, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.
В Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Спорное, Переездное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тонецкого Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тонечко, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Вербовое, Малые Щербаки, Пятихатки, Каменское, Степногорск, Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении противник по артиллерии обстрелял город Херсон.
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