ВСУ отбили 25 атак армии РФ в районе Бахмута — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 25 атак преступной армии РФ в районе Бахмута Донецкой области и продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 79 случаев вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение оккупантам.

Со своей стороны российские военные преступники в течение суток нанесли 1 ракетный и 3 авиаудара, совершили 13 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта