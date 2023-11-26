ВСУ отразили атаки армии РФ на пяти направлениях — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на пяти направлениях и нанесли врагу тяжелые потери в технике и личном составе.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 46 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В то же время российские оккупанты в течение суток нанесли 33 авиаудара и совершили 45 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 ударных БпЛА.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Середина-Буда. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Семеновка, Клюсы, Елине Черниговской области; Волфине, Середина-Буда, Басовка, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Гранов, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отбиты 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационный удар возле Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак. Нанес авиационные удары вблизи Богдановки, Клещиевки, Торецкая, Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбиты 24 атаки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Северное, Нетайлово, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 4 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в том числе Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Левадное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.
В Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии город Херсон. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
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