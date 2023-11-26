ВСУ отразили атаки армии РФ на пяти направлениях — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на пяти направлениях и нанесли врагу тяжелые потери в технике и личном составе.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 46 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время российские оккупанты в течение суток нанесли 33 авиаудара и совершили 45 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 ударных БпЛА.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта