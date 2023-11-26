Наев предупредил об угрозе распространения боевых действий на новые территории Украины

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сокращение военной поддержки со стороны западных партнеров может подорвать обороноспособность Украины.
Что известно о негативных прогнозах дальнейшего развития войны в Украине
Наев отметил, что в то время, когда у западных партнеров Украины возникают проблемы с поставками оружия, Россия продолжает производить собственное и если на это не повлиять, российские оккупационные военные постараются продвинуться дальше по территории Украины и боевые действия выйдут за пределы востока и юга.
Командующий Объединенными силами подчеркнул, что в настоящее время украинское небо защищают западные системы ПВО, имеющие критическое преимущество над советскими.
Что известно о главных факторах влияния на войну
По его словам, сейчас наиболее критичны технологии. В частности, западным артиллерийским системам для поражения цели не нужно тратить по 100 снарядов, в отличие от советских.
Он предупредил, что если России позволят и дальше выпускать собственное оружие и модернизировать технологии, война распространится за пределы востока и юга Украины.
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