Наев предупредил об угрозе распространения боевых действий на новые территории Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Наев предупредил об угрозе распространения боевых действий на новые территории Украины

Военный ВСУ
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Источник:  ABC

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сокращение военной поддержки со стороны западных партнеров может подорвать обороноспособность Украины.

Что известно о негативных прогнозах дальнейшего развития войны в Украине

Наев отметил, что в то время, когда у западных партнеров Украины возникают проблемы с поставками оружия, Россия продолжает производить собственное и если на это не повлиять, российские оккупационные военные постараются продвинуться дальше по территории Украины и боевые действия выйдут за пределы востока и юга.

Командующий Объединенными силами подчеркнул, что в настоящее время украинское небо защищают западные системы ПВО, имеющие критическое преимущество над советскими.

Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация свои ресурсы получает с помощью "Оси зла" – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами. Следует понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но будем бороться тем, что есть, – объяснил генерал.

Что известно о главных факторах влияния на войну

По его словам, сейчас наиболее критичны технологии. В частности, западным артиллерийским системам для поражения цели не нужно тратить по 100 снарядов, в отличие от советских.

Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень важна, - отметил Наев.

Он предупредил, что если России позволят и дальше выпускать собственное оружие и модернизировать технологии, война распространится за пределы востока и юга Украины.

Мы готовимся к этому, строим оборону, заменяем и тренируем наши силы, - подчеркнул Наев.

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