Армия РФ за неделю потеряла сотни единиц техники и более 6 тыс военных — заместитель главы Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ за неделю потеряла сотни единиц техники и более 6 тыс военных — заместитель главы Минобороны

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  online.ua

По информации заместителя главы Минобороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, за последнюю неделю преступная армия РФ потеряла в Украине почти 700 единиц техники и более 6 тыс военных.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

Павлюк отметил, что в течение недели украинские военные ликвидировали 6 тыс. 260 российских окупантов, уничтожили 146 вражеских БпЛА, 130 артиллерийских систем и 78 танков.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава 6 тыс 260 человек ликвидировано,

  • танков – 78 ед.,

  • боевых бронированных машин - 113 ед.

  • артиллерийских систем - 130 ед.,

  • РСЗО - 9 ед.,

  • средств ПВО - 9 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 146,

  • крылатых ракет - 2,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 168 ед,

  • специальной техники – 17.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана в эфире телеканала "Эспрессо", преступная армия РФ продолжает третью волну "мясных штурмов" в районе Авдеевки Донецкой области.

Они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб", - отмечает военный.

Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожают большое количество техники и личного состава оккупационной армии РФ в районе Авдеевки, однако командование окупантов бросает новые подразделения на штурм.

Они лезут из всех щелей. оккупанты начали использовать тяжелые бомбы и авиационные удары – коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был как крепость, сейчас это руины, - отмечает Гетман.

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