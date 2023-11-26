Армия РФ за неделю потеряла сотни единиц техники и более 6 тыс военных — заместитель главы Минобороны

По информации заместителя главы Минобороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, за последнюю неделю преступная армия РФ потеряла в Украине почти 700 единиц техники и более 6 тыс военных.
Что известно о потерях армии РФ в течение недели
Павлюк отметил, что в течение недели украинские военные ликвидировали 6 тыс. 260 российских окупантов, уничтожили 146 вражеских БпЛА, 130 артиллерийских систем и 78 танков.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
личного состава 6 тыс 260 человек ликвидировано,
танков – 78 ед.,
боевых бронированных машин - 113 ед.
артиллерийских систем - 130 ед.,
РСЗО - 9 ед.,
средств ПВО - 9 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 146,
крылатых ракет - 2,
автомобильной техники и автоцистерн - 168 ед,
специальной техники – 17.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана в эфире телеканала "Эспрессо", преступная армия РФ продолжает третью волну "мясных штурмов" в районе Авдеевки Донецкой области.
Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожают большое количество техники и личного состава оккупационной армии РФ в районе Авдеевки, однако командование окупантов бросает новые подразделения на штурм.
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