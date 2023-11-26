В ВСУ предупредили о планах армии РФ в отношении Купянска

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики активно начали искать слабость в обороне Купянска, поскольку намерены снова его захватить.

Купянск снова оказался в зоне риска

По словам руководителя службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимира Фитьо, армия РФ пытается продавить нашу оборону и повторно оккупировать город в Харьковской области.

Да, российские оккупанты не отказались от своих намерений относительно наступления на город Купянск, хотят его повторно оккупировать. На этом участке украинские защитники отбили 4 атаки противника – это вблизи Синьковки, Ивановки, – рассказывает Владимир Фитьо. Поделиться

По его словам, армия РФ намерена выйти на границы населенного пункта Синьковка, поскольку хочет развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.

Мы видим, что враг активизируется, несмотря на потери, отмечаемые в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается, и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабую сторону в обороне, - предупреждает начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте 25-26 ноября

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 58 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов врага. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что в течение 25 ноября наши бойцы ликвидировали 1070 солдат РФ.