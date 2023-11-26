В ВСУ предупредили о планах армии РФ в отношении Купянска

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики активно начали искать слабость в обороне Купянска, поскольку намерены снова его захватить.
Купянск снова оказался в зоне риска
По словам руководителя службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимира Фитьо, армия РФ пытается продавить нашу оборону и повторно оккупировать город в Харьковской области.
По его словам, армия РФ намерена выйти на границы населенного пункта Синьковка, поскольку хочет развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.
Что известно о ситуации на фронте 25-26 ноября
За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 58 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Нельзя также не упомянуть о том, что в течение 25 ноября наши бойцы ликвидировали 1070 солдат РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-