У ЗСУ попередили про плани армії РФ щодо Куп'янська
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ попередили про плани армії РФ щодо Куп'янська

армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Станом на сьогодні російські загарбники активно почали шукати слабкість в обороні Куп'янська, оскільки мають намір знову його захопити.

Куп'янськ знову опинився у зоні ризику

За словами очільника служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимира Фітьо, армія РФ намагається продавити нашу оборону та повторно окупувати місто у Харківській області.

Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів щодо наступу на місто Куп'янськ, хочуть його повторно окупувати. На ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника – це поблизу Синьківки, Іванівки, - розповідає Володимира Фітьо.

За його словами, армія РФ має намір вийти на межі населеного пункту Синьківка, оскільки хочуть розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ.

Ми бачимо, що ворог активізується, не зважаючи на втрати, які зазначає в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється, і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабку частинку в обороні, - попереджає начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ.

Що відомо про ситуацію на фронті 25-26 листопада

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 58 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Не можна також не згадати про те. що протягом 25 листопада наші бійці ліквідували 1070 солдатів РФ.

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