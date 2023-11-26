У ЗСУ попередили про плани армії РФ щодо Куп'янська

Станом на сьогодні російські загарбники активно почали шукати слабкість в обороні Куп'янська, оскільки мають намір знову його захопити.
Куп'янськ знову опинився у зоні ризику
За словами очільника служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимира Фітьо, армія РФ намагається продавити нашу оборону та повторно окупувати місто у Харківській області.
За його словами, армія РФ має намір вийти на межі населеного пункту Синьківка, оскільки хочуть розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ.
Що відомо про ситуацію на фронті 25-26 листопада
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 58 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Не можна також не згадати про те. що протягом 25 листопада наші бійці ліквідували 1070 солдатів РФ.
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