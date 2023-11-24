Удар ЗСУ по Джанкою. Партизани АТЕШ поділилися подробицями нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар ЗСУ по Джанкою. Партизани АТЕШ поділилися подробицями нічної атаки

Бавовна у Криму
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ повідомив про свою причетність до удару ЗСУ в ніч проти 24 листопада по військовій частині у Джанкої.

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Внаслідок атаки в ніч на 24 листопада по військовій частині російських загарбників у тимчасово окупованому Джанкої в Криму противнику завдано серйозних втрат. На пункті пропуску між півостровом та підконтрольною військам РФ частиною території Херсонської області утворилися черги.

Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху опору АТЕШ.

Як йдеться у вечірній заяві представників кримського підпілля, після вдалого ураження у Джанкої в/ч окупаційних військ було знищено не лише системи РЛС та засоби ППО, але також особовий склад противника.

Як повідомляє наше джерело з військової частини в Джанкої, весь автотранспорт призначений для перевезення загиблих, з ночі по цей момент задіяний для евакуації тіл. Окремо зафіксовано пересування 8-10 "труповозок" з тілами 200-х рано-вранці, – розповіли в АТЕШ.

Партизани додали, що разом із жителями Джанкоя причетні до цих нічних ударів по ворожих об'єктах на півострові.

Останні місяці ми часто публікували інформацію про розташування ППО, РЛС, центрів підготовки мобілізованих ЗС РФ у Джанкої. Усю зібрану інформацію від джерел у військах, від мирних жителів ми передавали безпосередньо "центрам ухвалення рішень України"!

Міський голова Мелітополя Іван Федоров додав у телемарафоні, що цієї ночі жителі Джанкоя чули понад десять потужних вибухів. Вже пізніше на "Чонгарі" – на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонською областю – виникли довгі черги в обидві сторони.

Повністю пункт пропуску не працює. Ворог точно зазнав там надвеликих втрат, – зазначив Федоров.

У Джанкої уражена військова частина

За даними кримських партизанів, у ніч на 24 листопада у тимчасово окупованому Джанкої була вражена військова частина. У результаті удару знищено ППО та РЛС росіян. 

Телеграм-канал “Кримські партизани“ повідомляє причини нічних вибухів у Джанкої в Криму.

У Джанкої уражена військова частина. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад.

Нагадаємо, що у ніч на 24 листопада у Джанкої місцеві чули щонайменше 7 вибухів.

Зранку 24 листопада Міноборони РФ заявило, що російське ППО збило над Кримом 13 російських безпілотників.

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