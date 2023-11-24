Удар ВСУ по Джанкою. Партизаны АТЕШ поделились подробностями ночной атаки

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ сообщило о своей причастности к удару ВСУ в ночь на 24 ноября по воинской части в Джанкое.

АТЕШ помогли устроить "бавовну" в Крыму

В результате атаки в ночь на 24 ноября по воинской части российских захватчиков во временно оккупированном Джанкое в Крыму противнику нанесен серьезный урон. В пункте пропуска между полуостровом и подконтрольной войскам РФ частью территории Херсонской области образовались очереди.

Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления АТЕШ.

Как говорится в вечернем заявлении представителей крымского подполья, после удачного поражения в Джанкое в/ч оккупационных войск были уничтожены не только системы РЛС и средства ПВО, но также личный состав противника.

Как сообщает наш источник из воинской части в Джанкое, весь автотранспорт предназначен для перевозки погибших, с ночи до этого момента задействован для эвакуации тел. Отдельно зафиксировано передвижение 8-10 "труповозок" с телами 200-х ранним утром, – рассказали в АТЕШ. Поделиться

Партизаны добавили, что вместе с жителями Джанкоя причастны к этим ночным ударам по вражеским объектам на полуострове.

В последние месяцы мы часто публиковали информацию о расположении ПВО, РЛС, центров подготовки мобилизованных ВС РФ в Джанкое. Всю собранную информацию от источников в войсках, от мирных жителей мы передавали непосредственно центрам принятия решений Украины! Поделиться

Мэр Мелитополя Иван Федоров добавил в телемарафоне, что этой ночью жители Джанкоя слышали более десяти мощных взрывов. Уже позже на "Чонгаре" – на границе между Крымом и Херсонской областью - возникли длинные очереди в обе стороны.

Полностью пункт пропуска не работает. Враг точно понес там сверхбольшие потери, – отметил Федоров. Поделиться

В Джанкое поражена военная часть

По данным крымских партизан, в ночь на 24 ноября во временно оккупированном Джанкое была поражена военная часть. В результате удара уничтожены ПВО и РЛС россиян.

Телеграмм-канал "Крымские партизаны" сообщает причины ночных взрывов в Джанкое в Крыму.

В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав. Поделиться

Напомним, что в ночь на 24 ноября в Джанкое местные слышали не менее 7 взрывов.

Утром 24 ноября Минобороны РФ заявило, что российское ПВО сбило над Крымом 13 российских беспилотников.