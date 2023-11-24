Удар ВСУ по Джанкою. Партизаны АТЕШ поделились подробностями ночной атаки

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ сообщило о своей причастности к удару ВСУ в ночь на 24 ноября по воинской части в Джанкое.
АТЕШ помогли устроить "бавовну" в Крыму
В результате атаки в ночь на 24 ноября по воинской части российских захватчиков во временно оккупированном Джанкое в Крыму противнику нанесен серьезный урон. В пункте пропуска между полуостровом и подконтрольной войскам РФ частью территории Херсонской области образовались очереди.
Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления АТЕШ.
Как говорится в вечернем заявлении представителей крымского подполья, после удачного поражения в Джанкое в/ч оккупационных войск были уничтожены не только системы РЛС и средства ПВО, но также личный состав противника.
Партизаны добавили, что вместе с жителями Джанкоя причастны к этим ночным ударам по вражеским объектам на полуострове.
Мэр Мелитополя Иван Федоров добавил в телемарафоне, что этой ночью жители Джанкоя слышали более десяти мощных взрывов. Уже позже на "Чонгаре" – на границе между Крымом и Херсонской областью - возникли длинные очереди в обе стороны.
В Джанкое поражена военная часть
По данным крымских партизан, в ночь на 24 ноября во временно оккупированном Джанкое была поражена военная часть. В результате удара уничтожены ПВО и РЛС россиян.
Телеграмм-канал "Крымские партизаны" сообщает причины ночных взрывов в Джанкое в Крыму.
Напомним, что в ночь на 24 ноября в Джанкое местные слышали не менее 7 взрывов.
Утром 24 ноября Минобороны РФ заявило, что российское ПВО сбило над Крымом 13 российских беспилотников.
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