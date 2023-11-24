Крымские партизаны заявили об ударе по воинской части россиян в Джанкое — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Крымские партизаны заявили об ударе по воинской части россиян в Джанкое — видео

Взрыв
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Источник:  online.ua

По данным крымских партизан, в ночь на 24 ноября во временно оккупированном Джанкое была поражена военная часть. В результате удара уничтожены ПВО и РЛС россиян.

В Джанкое поражена военная часть

Телеграмм-канал "Крымские партизаны" сообщает причины ночных взрывов в Джанкое в Крыму.

В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав.

Напомним, что в ночь на 24 ноября в Джанкое местные слышали не менее 7 взрывов.

Утром 24 ноября Минобороны РФ заявило, что российское ПВО сбило над Крымом 13 российских беспилотников.

Взрывы в Крыму

Минобороны РФ заявляло по меньшей мере о 70 дронах, которые якобы атаковали Крым за последний месяц.

22 ноября в Сакском районе слышали мощные взрывы и видели зарево в районе Сак.

21 ноября в оккупированной Евпатории слышали мощный взрыв. Сообщалось о предполагаемом пожаре на ТЭЦ в городе Саки.

22 ноября Минобороны РФ заявило о том, что вражеская ПВО сбила три беспилотника над оккупированным Крымом.

17 ноября в оккупированном Севастополе слышали взрывы в районе бухт. В то же время в городе объявили воздушную тревогу.

9 ноября в Севастополе сообщали о громком взрыве. оккупанты заявили о сбитии ракеты "Нептун".

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