У Шойгу заявили о ночной атаке украинских БпЛА на Крым

Российское министерство обороны заявило о массированной ночной атаке беспилотников на временно оккупированный Крым. Там добавляют, что якобы сбили все БПЛА.
Крым и РФ атаковали беспилотники
Российское Минобороны заявило, что Украина якобы пыталась атаковать беспилотниками самолетного типа оккупированный Крым и Волгоградскую область.
Там традиционно утверждают, что все 13 беспилотников были якобы сбиты над Крымом, еще три – над Волгоградской областью.
Атаки беспилотников на РФ
Ранее в РФ также заявляли об атаках беспилотников. 16 ноября там заявили о перехвате 5 беспилотников.
14 ноября беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. Также взрывы слышали в районе завода по изготовлению "Кинжалов" в Московской области.
В ночь на 23 ноября в Московской области также раздались взрывы. Известно о пожаре на электроподстанции в городе Литкарино.
По предварительным данным, более десяти населенных пунктов Подмосковья были обесточены.
29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, где вспыхнул пожар.
Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.
5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области.
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