У Шойгу заявили о ночной атаке украинских БпЛА на Крым

Российское министерство обороны заявило о массированной ночной атаке беспилотников на временно оккупированный Крым. Там добавляют, что якобы сбили все БПЛА.

Крым и РФ атаковали беспилотники

Российское Минобороны заявило, что Украина якобы пыталась атаковать беспилотниками самолетного типа оккупированный Крым и Волгоградскую область.

Там традиционно утверждают, что все 13 беспилотников были якобы сбиты над Крымом, еще три – над Волгоградской областью.

Атаки беспилотников на РФ

Ранее в РФ также заявляли об атаках беспилотников. 16 ноября там заявили о перехвате 5 беспилотников.

14 ноября беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. Также взрывы слышали в районе завода по изготовлению "Кинжалов" в Московской области.

В ночь на 23 ноября в Московской области также раздались взрывы. Известно о пожаре на электроподстанции в городе Литкарино.

По предварительным данным, более десяти населенных пунктов Подмосковья были обесточены.

29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, где вспыхнул пожар.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области.