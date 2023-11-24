У Шойгу заявили про нічну атаку українських БпЛА на Крим

Російське міністерство оборони заявило про масовану нічну атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим. Там додають, що нібито збили всі БпЛА.

Крим та РФ атакували безпілотники

Російське Міноборони заявило, що Україна нібито намагалась атакувати безпілотниками літакового типу окупований Крим та Волгоградську область.

Там традиційно стверджують, що всі 13 безпілотників було нібито збито над Кримом, ще три – над Волгоградською областю.

Атаки безпілотників на РФ

Раніше у РФ також заявляли про атаки безпілотників. 16 листопада там заявили про перехоплення 5 безпілотників.

14 листопада безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області. Також вибухи чули в районі заводу з виготовлення "Кинджалів" у Московській області.

У ніч на 23 листопада у Московській області також пролунали вибухи. Відомо про пожежу на електропідстанції у місті Литкаріно.

За попередніми даними, понад десять населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.

29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, де спалахнула пожежа.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області.