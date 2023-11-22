Абсолютно зайва конструкція. ГУР тримає інтригу щодо Кримського мосту — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Абсолютно зайва конструкція. ГУР тримає інтригу щодо Кримського мосту — відео

ГУР
Кримський міст

У Мережі з'явилося відео Кримського мосту від Головного управління розвідки. На узбережжі бачимо прапорець України і написані на папері слова “ГУР. Артан”.

Кримський міст під питанням?

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заінтригували кадрами Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів з Росією.

Пресслужба відомства опублікувала допис з черговим нагадуванням, що "сакральна" конструкція президента РФ Володимира Путіна є "абсолютно зайвою".

Відповідна публікація з'явилася 22 листопада на офіційній сторінці ГУР у Telegram.

Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде… – йдеться в дописі.

Також на відео можна помітити написані на папері на фоні українського прапору слова “ГУР, Артан”.

ГУР у Криму
Скріншот з відео

Спецпідрозділ “Артан” сформований офіцерами ГУР МОУ та добровольцями 1 червня 2022 року в Києві. Командир і деякі інші бійці спецпідрозділу «Артан» беруть участь у бойових діях з 2014 року.

Підрозділ названий на честь племені Артанців, які за легендою «вбивають всякого чужоземця, що приходить у їхню землю».

Місію спецпідрозділу найкраще розкриває гасло «Артану» – «Scimus, Invenimus, Delemus» (укр. Знаємо, знаходимо, знищуємо)

Атака на Кримський міст: що відомо

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі.

Російські Telegram-канали пишуть, що "впав" проліт мосту. До місця події намагаються під'їхати екстрені служби, однак на мосту виникли кілометрові затори, що ускладнює рух.

Місцева "влада" вже сформувала оперативний штаб у зв'язку з НП. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.

Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

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