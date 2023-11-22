Абсолютно зайва конструкція. ГУР тримає інтригу щодо Кримського мосту — відео

У Мережі з'явилося відео Кримського мосту від Головного управління розвідки. На узбережжі бачимо прапорець України і написані на папері слова “ГУР. Артан”.
Кримський міст під питанням?
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заінтригували кадрами Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів з Росією.
Пресслужба відомства опублікувала допис з черговим нагадуванням, що "сакральна" конструкція президента РФ Володимира Путіна є "абсолютно зайвою".
Відповідна публікація з'явилася 22 листопада на офіційній сторінці ГУР у Telegram.
Також на відео можна помітити написані на папері на фоні українського прапору слова “ГУР, Артан”.
Спецпідрозділ “Артан” сформований офіцерами ГУР МОУ та добровольцями 1 червня 2022 року в Києві. Командир і деякі інші бійці спецпідрозділу «Артан» беруть участь у бойових діях з 2014 року.
Підрозділ названий на честь племені Артанців, які за легендою «вбивають всякого чужоземця, що приходить у їхню землю».
Місію спецпідрозділу найкраще розкриває гасло «Артану» – «Scimus, Invenimus, Delemus» (укр. Знаємо, знаходимо, знищуємо)
Атака на Кримський міст: що відомо
На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі.
Російські Telegram-канали пишуть, що "впав" проліт мосту. До місця події намагаються під'їхати екстрені служби, однак на мосту виникли кілометрові затори, що ускладнює рух.
Місцева "влада" вже сформувала оперативний штаб у зв'язку з НП. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.
Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-