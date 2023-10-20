Кримський міст закрили через ракетну небезпеку — що кажуть росіяни
Категорія
Україна
Дата публікації

Кримський міст закрили через ракетну небезпеку — що кажуть росіяни

Кримський міст
Джерело:  ONLINE.UA

Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова. 

Кримський міст закрили через ракетну небезпеку

В окупованому росіянами Криму знову неспокійно. Там лунає сигнал повітряної тривоги, а Кримський міст закритий для автомобільного транспорту.

Як зазначається в росЗМІ, в тимчасово окупованому Севастополі лунає повітряна тривога. Пишуть про ракетну небезпеку, через яку закрили Кримський міст. Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова.

Повідомляється про роботу ППО в акваторії Чорного моря. Попередньо, Флотське ППО відбиває атаку, - пишуть в росЗМІ.

Винахідливість ЗСУ ставить під загрозу здатність РФ захистити Кримський міст

Розвідники наводять повідомлення віцепрем'єр-міністра РФ Марата Хуснулліна 14 жовтня, у якому йдеться, що пошкодження на Кримському мосту, які виникли внаслідок удару України в липні, нібито «були ліквідовані достроково».

Повідомляється, що незважаючи на те, що міст повністю функціонує, його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами.

За даними звіту, Кримський міст залишатиметься для РФ «життєво важливою ланкою» в підтримці окупації Криму та російських військових на півдні України.

Розвідники підкреслюють, що зараз міст приносить значне навантаження на безпеку РФ, оскільки вимагає захисту у багатьох сферах, зокрема використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які могли б бути розгорнуті в іншому місці.

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