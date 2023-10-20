Кримський міст закрили через ракетну небезпеку — що кажуть росіяни

Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова.
Кримський міст закрили через ракетну небезпеку
В окупованому росіянами Криму знову неспокійно. Там лунає сигнал повітряної тривоги, а Кримський міст закритий для автомобільного транспорту.
Як зазначається в росЗМІ, в тимчасово окупованому Севастополі лунає повітряна тривога. Пишуть про ракетну небезпеку, через яку закрили Кримський міст. Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова.
Винахідливість ЗСУ ставить під загрозу здатність РФ захистити Кримський міст
Розвідники наводять повідомлення віцепрем'єр-міністра РФ Марата Хуснулліна 14 жовтня, у якому йдеться, що пошкодження на Кримському мосту, які виникли внаслідок удару України в липні, нібито «були ліквідовані достроково».
Повідомляється, що незважаючи на те, що міст повністю функціонує, його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами.
За даними звіту, Кримський міст залишатиметься для РФ «життєво важливою ланкою» в підтримці окупації Криму та російських військових на півдні України.
Розвідники підкреслюють, що зараз міст приносить значне навантаження на безпеку РФ, оскільки вимагає захисту у багатьох сферах, зокрема використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які могли б бути розгорнуті в іншому місці.
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