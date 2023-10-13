Розвідка Британії пояснила, чому РФ не завдавала ракетних ударів по містах України вже три тижні

Російські війська накопичують ракети для атак по Україні взимку. Водночас вони активно застосовують ударні дрони для атак зернової інфраструктури.

РФ накопичує ракети для атак України

Літаки дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто вже 21 день.

Хоча такі перерви не були чимось незвичайним, остання подібна перерва в атаках відбулася з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. Поширити

Розвідка Британії припускає, що наразі літаки дальньої авіації майже вичерпала свої запаси боєприпасів для ракет AS-23 (Х-101) після зимової кампанії проти критичної національної інфраструктури України.

Цього разу ймовірно, що російська авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23 (Х-101), а також використовує цю паузу для збільшення придатних запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні взимку.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6N5MIzwwEp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 13, 2023

РФ зосередилась на використанні БПЛА

Розвідка Британії зазначає, що Росія зосередила свої авіаудари по зернових об’єктах на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати Shahed.

Це включало удари по українських портах річки Дунай, які, ймовірно, вимагали високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону.