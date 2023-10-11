У російських військових виявили кризу психічного здоров’я — британська розвідка

У грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичні стресові розлади.

Російська армія зіткнулася з кризою психічного здоров'я

Як зазначається у зведенні, ця кількість майже напевно зараз вища, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення сил із поля бою.

На цю проблему звертали увагу кілька командирів, у тому числі колишнього генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова, якого було відсторонено від командування в липні 2023 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YfOYXinFu3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 11, 2023

За даними британської розвідки, є додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, непридатних для участі у бойових діях. Апеляційних позовів проти російських військово-медичних комісій у 2023 році більше, ніж у 2022 році, при цьому багато справ відхилено або позови залишено без задоволення.

Через відсутність турботи про психічне здоров'я та готовність своїх солдатів до бою, бойова ефективність Росії продовжує залишатися на неоптимальному рівні, - зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Мобілізовані в армії РФ мають низький моральний дух

21 вересня виповнилася річниця оголошення президентом РФ Володимиром Путіним про "часткову мобілізацію" 2022 року, в ході якої близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу в Україну.

При цьому 15 вересня голова комітету Держдуми РФ з оборони колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний нести службу на час "спеціальної військової операції". Він також сказав, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби неможлива, визнавши таким чином сувору реальність на фронті.

За даними британської розвідки, відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.