У российских военных обнаружили кризис психического здоровья – британская разведка

В декабре 2022 года российские психологи обнаружили около 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Российская армия столкнулась с кризисом психического здоровья

Как отмечается в своде, это количество почти наверняка сейчас выше, поскольку российские военные не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил с поля боя.

На эту проблему обращали внимание несколько командиров, в том числе бывшего генерал-майора 58-й общевойсковой армии Ивана Попова, отстраненного от командования в июле 2023 года.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YfOYXinFu3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 11, 2023

По данным британской разведки, есть дополнительные признаки того, что врачи в России отправляют на фронт военнослужащих, непригодных для участия в боевых действиях. Апелляционных исков против российских военно-медицинских комиссий в 2023 году больше, чем в 2022 году, при этом многие дела отклонены или иски оставлены без удовлетворения.

Из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и готовности своих солдат к бою, боевая эффективность России продолжает оставаться на неоптимальном уровне, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Мобилизированные в армии РФ обладают низким моральным духом

21 сентября исполнилась годовщина объявления президентом РФ Владимиром Путиным о "долевой мобилизации" 2022 года, в ходе которой около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

При этом 15 сентября глава комитета Госдумы РФ по обороне бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу на время "специальной военной операции". Он также сказал, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна, признав таким образом суровую реальность на фронте.

По данным британской разведки, отсутствие регулярной ротации частей является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.