Разведка Британии объяснила, почему РФ не наносила ракетных ударов по городам Украины уже три недели

Российские войска накапливают ракеты для атак по Украине зимой. В то же время, они активно применяют ударные дроны для атак зерновой инфраструктуры.
РФ накапливает ракеты для атак Украины
Самолеты дальней авиации Военно-воздушных сил РФ не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть уже 21 день.
Разведка Британии предполагает, что самолеты дальней авиации почти исчерпали свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 (Х-101) после зимней кампании против критической национальной инфраструктуры Украины.
В этот раз вероятно, что российская авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23 (Х-101), а также использует паузу для увеличения пригодных запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой.
РФ сосредоточилась на использовании БПЛА
Разведка Великобритании отмечает, что Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты Shahed.
Это включало удары по украинским портам реки Дунай, которые, вероятно, требовали высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе.
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