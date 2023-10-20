Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности — что говорят россияне

Российские каналы пишут, что были пуски ракет в сторону полуострова.

Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности

В оккупированном россиянами Крыме снова неспокойно. Там раздается сигнал воздушной тревоги, а Крымский мост закрыт для автомобильного транспорта.

Как отмечается в РосСМИ, во временно оккупированном Севастополе раздается воздушная тревога. Пишут о ракетной опасности, из-за которой закрыли Крымский мост. Российские каналы пишут, что были пуски ракет в сторону полуострова.

Сообщается о работе ПВО в акватории Черного моря. Предварительно, Флотское ПВО отражает атаку, – пишут в росСМИ. Поделиться

Изобретательность ВСУ ставит под угрозу способность РФ защитить Крымский мост.

Разведчики приводят сообщения вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина 14 октября, в котором говорится, что повреждения на Крымском мосту, возникшие в результате удара Украины в июле, якобы «были ликвидированы досрочно».

Сообщается, что, несмотря на то, что мост полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами.

По данным отчета, Крымский мост будет оставаться для РФ «жизненно важным звеном» в поддержке оккупации Крыма и российских военных на юге Украины.

Разведчики подчеркивают, что сейчас мост приносит значительную нагрузку на безопасность РФ, поскольку требует защиты во многих сферах, в частности, использования систем противовоздушной обороны и экипажей, которые могли бы быть развернуты в другом месте.