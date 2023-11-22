Абсолютно лишняя конструкция. ГУР держит интригу по Крымскому мосту — видео

В Сети появилось видео Крымского моста от Главного управления разведки. На побережье мы видим флажок Украины и написанные на бумаге слова “ГУР. Артан».
Крымский мост под вопросом?
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заинтриговали кадрами Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.
Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение с очередным напоминанием, что "сакральная" конструкция президента РФ Владимира Путина является "абсолютно лишней".
Соответствующая публикация появилась 22 ноября на официальной странице ГУР в Telegram.
Также на видео можно заметить написанные на бумаге на фоне украинского флага слова “ГУР. Артан”.
Спецподразделение "Артан" сформировано офицерами ГУР МОУ и добровольцами 1 июня 2022 года в Киеве. Командир и некоторые другие бойцы спецподразделения "Артан" принимают участие в боевых действиях с 2014 года.
Подразделение названо в честь племени Артанцев, которые по легенде «убивают всякого иностранца, приходящего в их землю».
Миссию спецподразделения лучше всего раскрывает лозунг «Артана» – «Scimus, Invenimus, Delemus» (рус. Знаем, находим, уничтожаем)
Атака на Крымский мост: что известно
На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Взрывы произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие.
Российские Telegram-каналы пишут, что "упал" пролет моста. К месту происшествия пытаются подъехать экстренные службы, однако на мосту возникли километровые пробки, что затрудняет движение.
Местные "власти" уже сформировали оперативный штаб в связи с ЧП. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.
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