Абсолютно лишняя конструкция. ГУР держит интригу по Крымскому мосту — видео

В Сети появилось видео Крымского моста от Главного управления разведки. На побережье мы видим флажок Украины и написанные на бумаге слова “ГУР. Артан».

Крымский мост под вопросом?

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заинтриговали кадрами Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение с очередным напоминанием, что "сакральная" конструкция президента РФ Владимира Путина является "абсолютно лишней".

Соответствующая публикация появилась 22 ноября на официальной странице ГУР в Telegram.

Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует… – говорится в сообщении. Поделиться

Также на видео можно заметить написанные на бумаге на фоне украинского флага слова “ГУР. Артан”.

Скриншот с видео

Спецподразделение "Артан" сформировано офицерами ГУР МОУ и добровольцами 1 июня 2022 года в Киеве. Командир и некоторые другие бойцы спецподразделения "Артан" принимают участие в боевых действиях с 2014 года.

Подразделение названо в честь племени Артанцев, которые по легенде «убивают всякого иностранца, приходящего в их землю».

Миссию спецподразделения лучше всего раскрывает лозунг «Артана» – «Scimus, Invenimus, Delemus» (рус. Знаем, находим, уничтожаем)

Атака на Крымский мост: что известно

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Взрывы произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие.

Российские Telegram-каналы пишут, что "упал" пролет моста. К месту происшествия пытаются подъехать экстренные службы, однако на мосту возникли километровые пробки, что затрудняет движение.

Местные "власти" уже сформировали оперативный штаб в связи с ЧП. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.