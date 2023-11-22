Абсолютно лишняя конструкция. ГУР держит интригу по Крымскому мосту — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Абсолютно лишняя конструкция. ГУР держит интригу по Крымскому мосту — видео

ГУР
Крымский мост
Читати українською

В Сети появилось видео Крымского моста от Главного управления разведки. На побережье мы видим флажок Украины и написанные на бумаге слова “ГУР. Артан».

Крымский мост под вопросом?

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заинтриговали кадрами Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение с очередным напоминанием, что "сакральная" конструкция президента РФ Владимира Путина является "абсолютно лишней".

Соответствующая публикация появилась 22 ноября на официальной странице ГУР в Telegram.

Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует… – говорится в сообщении.

Также на видео можно заметить написанные на бумаге на фоне украинского флага слова “ГУР. Артан”.

ГУР в Крыму
Скриншот с видео

Спецподразделение "Артан" сформировано офицерами ГУР МОУ и добровольцами 1 июня 2022 года в Киеве. Командир и некоторые другие бойцы спецподразделения "Артан" принимают участие в боевых действиях с 2014 года.

Подразделение названо в честь племени Артанцев, которые по легенде «убивают всякого иностранца, приходящего в их землю».

Миссию спецподразделения лучше всего раскрывает лозунг «Артана» – «Scimus, Invenimus, Delemus» (рус. Знаем, находим, уничтожаем)

Атака на Крымский мост: что известно

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Взрывы произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие.

Российские Telegram-каналы пишут, что "упал" пролет моста. К месту происшествия пытаются подъехать экстренные службы, однако на мосту возникли километровые пробки, что затрудняет движение.

Местные "власти" уже сформировали оперативный штаб в связи с ЧП. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Изобретательность ВСУ ставит под угрозу способность РФ защитить Крымский мост — разведка Британии
Минобороны Британии
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности — что говорят россияне
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Крымский мост будет окончательно уничтожен – в ВМС назвали условия
Крымский мост

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.