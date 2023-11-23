У Криму пролунали вибухи та кулеметні черги

У Новофедорівці Сакського району тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Також очевидці стверджують про звуки кулеметної черги.

“Бавовна” у Криму

Як зазначається, у Новофедорівці в районі нової набережної місцеві чули вибухи, також лунали кулеметні черги.

Вибухи були глухими, ніби у воді.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

Що відомо про атаки по Криму

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.

А 4 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.

21 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі Криму пролунала серія вибухів.

Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.