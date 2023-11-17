У Криму пролунали вибухи. Російські окупанти підняли гелікоптери

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи 17 листопада. Вони прогриміли на південному заході півострова приблизно між н.п. Бахчисарай та Кача.

Що відомо про вибухи у Криму

Як розповіли місцеві жителі у мережі, було чути два вибухи. Також на тлі вибухів повідомляється про польоти гелікоптерів.

Підписники повідомляють, що між Бахчисарайським районом і Качинською долиною було чути два вибухи, в небі кружляють гелікоптери, - йдеться у публікації. Поширити

У мережі звучать припущення про ймовірну "бавовну" у Бельбеку або Качі.

Наразі роз'яснень щодо інциденту від офіційних осіб наразі немає. Представники окупаційної "адміністрації" також нічого не говорять про вибухи та не пояснюють причини.

Що відомо про атаки по Криму

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.

А 4 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.