Як проходить підготовка та реалізація рейдів на Крим — унікальне відео від ГУР

Бійці ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму.

Унікальне відео від ГУР

Бійці ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму.

Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України, - йдеться в дописі під відео. Поширити

Там також зазначили, що "мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

Що відомо про рейд ГУР у Криму

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами.

Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше офіційно підтвердив, що в результаті висадки українського десанту біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, нашим бійцям вдалося пошкодити чотири швидкохідні катери ворога, а також ліквідувати щонайменше 30 російських загарбників.