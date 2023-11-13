Російські окупанти уже тікають з Криму. АТЕШ опублікував фотодокази

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України “АТЕШ” повідомляє про втечу російських загарбників з окупованого півострова Крим.
Удари ЗСУ підштовхнули солдатів РФ до втечі з Криму
Такою інформацією з українцями поділилися агенти “АТЕШ” зі складу військових Чорноморського флоту Росії.
Згідно з їхніми даними, солдати РФ уже почали перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ (місто на півдні Росії - ред.)
Представники партизанського руху звертають увагу на те, що два місяці тому українським силам вдалося успішно знищити великий десантний корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону” у бухті Севастополя.
Вони наголошують, що саме завдяки агентам “АТЕШ” та простим Севастопольцям цю надскладну операцію вдалося реалізувати.
Джемілєв розповів про цинічну брехню Путіна про Крим
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю online.ua розповів, як офіційний Київ пропонував російській владі розпочати перемовини щодо Криму та як очільник Кремля Володимир Путін бреше про відмову України домовлятися з РФ.
Як пояснив Мустафа Джемілєв, російський диктатор заявив про ті пропозиції, які надала Україна, і які він сам і відкинув.
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