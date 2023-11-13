Російські окупанти уже тікають з Криму. АТЕШ опублікував фотодокази
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти уже тікають з Криму. АТЕШ опублікував фотодокази

флот РФ
Джерело:  АТЕШ

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України “АТЕШ” повідомляє про втечу російських загарбників з окупованого півострова Крим.

Удари ЗСУ підштовхнули солдатів РФ до втечі з Криму

Такою інформацією з українцями поділилися агенти “АТЕШ” зі складу військових Чорноморського флоту Росії.

Згідно з їхніми даними, солдати РФ уже почали перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ (місто на півдні Росії - ред.)

Нам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту “Кавказ”. Війська надалі будуть доставлені до Новоросійська. Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян, - йдеться в повідомленні.

Представники партизанського руху звертають увагу на те, що два місяці тому українським силам вдалося успішно знищити великий десантний корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону” у бухті Севастополя.

Вони наголошують, що саме завдяки агентам “АТЕШ” та простим Севастопольцям цю надскладну операцію вдалося реалізувати.

У лавах противника справжня паніка. Противник здогадується, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати. Але у них не вийде. Приєднуйся до лав “АТЕШ” та допоможи знищити флот окупантів! - підсумовують партизани.

Джемілєв розповів про цинічну брехню Путіна про Крим

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю online.ua розповів, як офіційний Київ пропонував російській владі розпочати перемовини щодо Криму та як очільник Кремля Володимир Путін бреше про відмову України домовлятися з РФ.

Путін тут знову ж таки нахабно бреше. Була делегація африканських країн, на якій він сказав, не моргнувши оком: “Ось договір із українцями про припинення війни. Але вони розтоптали цей договір та розпочали військові дії”.

Як пояснив Мустафа Джемілєв, російський диктатор заявив про ті пропозиції, які надала Україна, і які він сам і відкинув.

Ось така людина. Він розкриває рота тільки для того, щоб збрехати що-небудь. Я в історії знаю багато брехунів, багато таких невдалих політиків. Але такого рівня брехуна просто, напевно, не було ніколи.

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