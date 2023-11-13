Такого брехуна не було ніколи. Джемілєв щодо розмови з Путіним про Крим — відео

На початку російської окупації Криму лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв мав розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В інтерв'ю online.ua Джемілєв розповів, про що вони говорили та як можна жити поруч з Росією у майбутньому.

Джемілєв розкрив деталі розмови з Путіним

Відповідаючи на питання, чи міг би цей дзвінок змінити хід подій, якби розмова була іншою, Мустафа Джемілєв каже, що якби він пішов на угоду з Путіним, кримські татари сказали б, що “був у нас один лідер, але теж виявився покидьком”.

І вони правильно б сказали, тому що у нас дуже хороша історична пам'ять і погоджуватися на те, щоб знову бути у складі Російський імперії, яка всю історію тільки і робила, що займалася пакостями проти нашого народу, знищувала його, робила так, що ніхто нас не сприймав, неприпустимо. Поширити

Я знаю свій народ, тому я відповідав у такому дусі, який буде сприйнятий нашим народом. Поширити

Як бути з РФ в майбутньому

Коли з Путіним розмовляли на цю тему, я йому з перших слів сказав: “Пане Путін, я приїхав сюди не для того, щоб вам давати якісь поради. У вас тут сотні радників. Я приїхав як представник корінного народу висловити свою думку. Ви робите велику помилку — ви на довгі роки псуєте відносини між нашими країнами”. Поширити

Джемілєв згадує, що Путін сказав йому: “Зачекайте ще 4 дні. 16 березня буде референдум. Ми з'ясуємо волю народу”.

Я відповів: “Ви ж розумієте, що ніхто ваш референдум визнавати не буде. Він суперечить міжнародному праву та головне — внутрішньому українському законодавству. У нас референдум по-іншому проводиться, по всій країні повинен проводитись, якщо стосується території України. А кримськотатарський народ, корінний народ Криму, в особі Меджлісу кримськотатарського народу вже прийняв рішення бойкотувати ваш референдум”. Він — знову за своє. Поширити

Лідер кримськотатарського народу додає, що санкції з РФ не знімуться, доки не буде звільнений Крим і будь-яка влада, яка прийде на зміну Путіну, навіть якщо вона буде гіршою, розумітиме, що якщо вона хоче розвитку, то обов'язково потрібно звільняти захоплені території.