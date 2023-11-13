Такого брехуна не було ніколи. Джемілєв щодо розмови з Путіним про Крим — відео

На початку російської окупації Криму лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв мав розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В інтерв'ю online.ua Джемілєв розповів, про що вони говорили та як можна жити поруч з Росією у майбутньому.
Джемілєв розкрив деталі розмови з Путіним
Відповідаючи на питання, чи міг би цей дзвінок змінити хід подій, якби розмова була іншою, Мустафа Джемілєв каже, що якби він пішов на угоду з Путіним, кримські татари сказали б, що “був у нас один лідер, але теж виявився покидьком”.
Як бути з РФ в майбутньому
Джемілєв згадує, що Путін сказав йому: “Зачекайте ще 4 дні. 16 березня буде референдум. Ми з'ясуємо волю народу”.
Лідер кримськотатарського народу додає, що санкції з РФ не знімуться, доки не буде звільнений Крим і будь-яка влада, яка прийде на зміну Путіну, навіть якщо вона буде гіршою, розумітиме, що якщо вона хоче розвитку, то обов'язково потрібно звільняти захоплені території.