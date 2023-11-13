Сперечалися до хрипоти. Які плани у Мустафи Джемілєва та Рустема Умєрова щодо Криму

13 листопада лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відзначає ювілей — 80 років. В новому інтерв'ю для online.ua він розповів, чи ділиться міністр оборони Рустем Умєров з ним думками щодо нової посади та чому вони посперечалися через Крим.
Умєров розробляв операції з ГУР
Лідер кримськотатарського народу каже, що хоч Рустем Умєров є цивільним, проте після широкомасштабного вторгнення він постійно займався військовими питаннями та постачанням озброєння.
Ще більш вдалим він виявився у політичному плані, за словами Джемілєва.
Також кримський татарин на посаді міністра оборони є моральною підтримкою для тих, хто зараз в Криму.
Також Джемілєв поділився своєю нещодавньою суперечкою з Умєровим щодо звільнення Криму.
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