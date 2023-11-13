Сперечалися до хрипоти. Які плани у Мустафи Джемілєва та Рустема Умєрова щодо Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Сперечалися до хрипоти. Які плани у Мустафи Джемілєва та Рустема Умєрова щодо Криму

Мустафа Джемілєв
Джерело:  online.ua

13 листопада лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відзначає ювілей — 80 років. В новому інтерв'ю для online.ua він розповів, чи ділиться міністр оборони Рустем Умєров з ним думками щодо нової посади та чому вони посперечалися через Крим.

Умєров розробляв операції з ГУР

Лідер кримськотатарського народу каже, що хоч Рустем Умєров є цивільним, проте після  широкомасштабного вторгнення він постійно займався військовими питаннями та постачанням озброєння.

Зараз у цьому озброєнні він розбирається не гірше за наших генералів. Я знаю, що він разом із ГУРом розробляв дуже багато операцій. Його в ГУР теж цінують. Тому, я гадаю, і в цьому плані вибір вдалий.

 Ще більш вдалим він виявився у політичному плані, за словами Джемілєва.

Це демонстрація того, яка у нас держава. Президент — єврей, міністр оборони — кримський татарин. Тобто той наратив, який намагається нав'язати світові російська пропаганда, що при владі ультранацисти, просто розмивається.

Також кримський татарин на посаді міністра оборони є моральною підтримкою для тих, хто зараз в Криму.

Це надає впевненості у тому, що питання деокупації Криму — це тимчасове питання. Воно ніколи з порядку денного зніматись не буде.

Також Джемілєв поділився своєю нещодавньою суперечкою з Умєровим щодо звільнення Криму.

Якраз у мене з Рустемом до хрипоти була суперечка. Він каже: “Коли почнемо входити в Крим, я туди входитиму. Я зніму з себе всі обов'язки міністра. Я не можу відправляти на смерть людей, перебуваючи тут, я сам один із перших маю бути там”. Я кажу: ”Так, ти слухай, зараз так не роби”. — “Ні, це питання моралі, я там маю бути”, — відповів він. — “Ну гаразд, тоді я теж буду поряд з тобою”, — сказав я. На цьому і домовились.

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