Сперечалися до хрипоти. Які плани у Мустафи Джемілєва та Рустема Умєрова щодо Криму

13 листопада лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відзначає ювілей — 80 років. В новому інтерв'ю для online.ua він розповів, чи ділиться міністр оборони Рустем Умєров з ним думками щодо нової посади та чому вони посперечалися через Крим.

Умєров розробляв операції з ГУР

Лідер кримськотатарського народу каже, що хоч Рустем Умєров є цивільним, проте після широкомасштабного вторгнення він постійно займався військовими питаннями та постачанням озброєння.

Зараз у цьому озброєнні він розбирається не гірше за наших генералів. Я знаю, що він разом із ГУРом розробляв дуже багато операцій. Його в ГУР теж цінують. Тому, я гадаю, і в цьому плані вибір вдалий. Поширити

Ще більш вдалим він виявився у політичному плані, за словами Джемілєва.

Це демонстрація того, яка у нас держава. Президент — єврей, міністр оборони — кримський татарин. Тобто той наратив, який намагається нав'язати світові російська пропаганда, що при владі ультранацисти, просто розмивається. Поширити

Також кримський татарин на посаді міністра оборони є моральною підтримкою для тих, хто зараз в Криму.

Це надає впевненості у тому, що питання деокупації Криму — це тимчасове питання. Воно ніколи з порядку денного зніматись не буде. Поширити

Також Джемілєв поділився своєю нещодавньою суперечкою з Умєровим щодо звільнення Криму.