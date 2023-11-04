Умєров озвучив Пентагону одну з головних потреб ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили одну з головних потреб ЗСУ.

Що обговорив Умєров з главою Пентагону

Міністр оборони Рустем Умєров у розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном наголосив на потребах Сил оборони в боєприпасах.

Щотижнева телефонна розмова з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні, - зазначив він. Поширити

Міністр додав, що обговорив з американським колегою останні події на фронті та стан підготовки Сил оборони.

Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів, - підкреслив Умєров. Поширити

Масштабний брак боєприпасів уже дає про себе знати

За словами Дениса Шмигаля, він не збирається мовчати про те, що станом на сьогодні стало відомо про величезний дефіцит боєприпасів не лише в Україні, а й в усьому світі.

Ми розуміємо, що повинні виробляти їх тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони вичерпані. Всі склади порожні, - наголосив глава уряду. Поширити

Денис Шмигаль запевняє, що його команда робить висновки з уроків різкого збільшення виробництва безпілотників, яке зросло з "кількох десятків минулого року" до "десятків тисяч" у 2023 році.

За його словами, розбудова індустрії закупівель снарядів, артилерії і засобів ППО є набагато складнішим завданням, ніж для безпілотників, в умовах глобального дефіциту ключових компонентів і сировини.

До слова, на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.